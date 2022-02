Media: We wrześniu wydano nakaz aresztowania Cristiano Ronaldo. Do akcji wkroczył prokurator

Sprawa z udziałem gwiazdora Manchesteru United i Kathryn Mayorgi dotyczy wydarzeń z 2009 roku. Kobieta wyznała, że najpierw bawiła się z Cristiano Ronaldo, po czym Portugalczyk miał dopuścić się gwałtu w jednym z hoteli znajdujących się w Las Vegas.

Oskarżenia o gwałt i problemy Cristiano Ronaldo

Oskarżycielka nie zgadzała się ze stanowiskiem samego Cristiano Ronaldo, który potwierdził, że para odbyła stosunek seksualny. Według zeznań piłkarza kobieta miała wyrazić na to zgodę, ale ona kategorycznie zaprzeczała tej wersji zdarzeń.

Przedstawiciele Portugalczyka robili wszystko, aby sprawa nie wyszła na jaw. W związku z tym postanowili zaoferować kobiecie 375 tysięcy dolarów, a w zamian oczekiwali milczenia. Mayorga wówczas przystała na takie warunki, jednak po 10 latach zdecydowała się zabrać publicznie głos.

Prawnicy odpowiadający za interesy kobiety złożyli wniosek o unieważnienie umowy dotyczącej zapłaty za milczenie, ponieważ ich zdaniem klientka w chwili jej podpisywania miała ograniczoną poczytalność. Przedstawiciele Ronaldo stwierdzili z kolei, że jest to kłamstwo mające na celu próbę wyłudzenia większej kwoty pieniędzy.

Ronaldo mógł trafić do aresztu

Sąd w Nevadzie przystał na stanowisko przedstawione przez obrońców Cristiano Ronaldo. Sędziowie orzekli, że umowa zawarta w 2009 roku jest ważna. Najnowsze informacje przekazane przez dziennik "The Sun" sugerują jednak, że sprawa nie została definitywnie zamknięta.

Media poinformowały, że we wrześniu 2021 roku śledczy z Las Vegas wydali nakaz aresztowania Portugalczyka. Do akcji wkroczył jednak prokurator okręgowy hrabstwa Clark Steve Wolfson, który cofnął nakaz. - Prokurator nie mówił, dlaczego zdecydował się na taki krok. Każdy argument to tylko spekulacje. To mieściło się w zakresie przedawnienia - powiedział prawnik Mayorgi, Leslie Mark Stovall.