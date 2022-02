Okradli Manchester City. Stanowcza reakcja angielskiego klubu. "Bezprawne"

"Daily Mail" donosi, że Manchester City wystosował dziewięciostronicowy dokument do klubu z trzeciej ligi chilijskiej, Santiago City. Mistrzów Anglii zaniepokoiła aktywność niewielkiego klubu w mediach społecznościowych. Santiago City reklamuje się bowiem, używając m.in. herbu od złudzenia przypominającego ten należący do "The Citizens".

Chilijski klub "ukradł" herb Manchesteru City. Anglicy zdecydowanie reagują

Klub z Ameryki Południowej otwarcie przyznał, że ich logo jest wzorowane właśnie na herbie Manchesteru City. W mediach społecznościowych pojawiły się także zdjęcia z treningów, w których widać piłkarzy łudząco podobnych do tych, w których na co dzień trenują piłkarze Manchesteru City. Reakcja Anglików była bardzo stanowcza. Domagają się oni zaprzestania przez Santiago City logotypów kojarzących się z City Football Group, a zwłaszcza Manchesterem City.

W liście przesłanym do Santiago City zauważono, że klub bezpodstawnie korzysta z zastrzeżonego znaku towarowego. Co za tym idzie, łamie przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej. Anglicy są gotowi podjąć należyte kroki prawne, jeśli klub z Chile dobrowolnie nie zaprzestanie swoich akcji. Zdaniem "Daily Mail" Santiago City chce uniknąć ewentualnego sporu sądowego i załatwić sprawę polubownie.

Do City Football Group należy łącznie 10 klubów z pięciu kontynentów. Nie we wszystkich holding posiada komplet udziałów. Są to: Manchester City FC, Melbourne City FC, Montevideo City Torque, Lommel, New York City FC Mumbai City FC, Girona FC, Sichuan Jiuniu, Yokohama F. Marinos oraz Troyes.

Piłkarze Manchesteru City przygotowują się już do kolejnego spotkania ligowego. W sobotę zmierzą się w hicie Premier League z Tottenhamem Hotspur. Podopieczni Pepa Guardioli po 25 rozegranych meczach są liderami angielskiej ekstraklasy. O 8 punktów wyprzedzają Liverpool. "Koguty" są natomiast dopiero na ósmym miejscu.

