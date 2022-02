Kłopoty Manchesteru United. FA oskarża i wszczyna śledztwo

Piłkarze nader często dyskutują z sędziami próbując wymusić na nich korzystne dla zespołu decyzje. Tym razem Manchester United może zapłacić za zachowanie swoich zawodników. Chodzi o sytuację z 53. minuty wtorkowego meczu Manchesteru z Brighton. Kapitan gości, Lewis Dunk, sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Anthony'ego Elangę. Sędzia pokazał Dunkowi żółtą kartkę. To spowodowało, że natychmiast został otoczony przez piłkarzy Manchesteru. Domagali się oni czerwonej kartki dla piłkarza Brighton. Podczas dyskusji żółtą kartkę dostał Bruno Fernandes.

Ostatecznie Dunk dostał czerwoną kartkę. Sędzia spotkania Peter Bankes został zawołany przez sędziów VAR do monitora. Po analizie sytuacji podjął decyzję o pokazaniu czerwonej kartki. To z kolei nie spodobało się Grahamowi Potterowi, szkoleniowcowi Brighton. – Z boiska wyglądało to na żółtą kartkę, bo w pobliżu był jeszcze Adam Webster. Nie wiadomo, czy by zdążył, więc nie jest to sytuacja czarno-biała. Nie rozumiem więc, dlaczego VAR interweniował – narzekał Potter.

Manchester zapłaci za zachowanie piłkarzy?

Teraz cała sprawa ma ciąg dalszy. Angielska federacja (FA) może ukarać Manchester za zachowanie piłkarzy. "Manchester United został oskarżony o złamanie reguły FA E20.1 w meczu Premier League przeciwko Brighton & Hove Albion. Twierdzi się, że Manchester United nie zadbał o to, by jego piłkarze zachowywali się w sposób uporządkowany w 53. minucie, a klub ma czas do poniedziałku na udzielenie odpowiedzi" – czytamy w komunikacie FA.

Czym jest reguła FA E20.1? Czytamy w niej, że każdy klub jest odpowiedzialny za to, aby jego "dyrektorzy, zawodnicy, oficjele, pracownicy, przedstawiciele, widzowie i wszystkie osoby, które podają się za jego kibiców lub sympatyków, zachowywali się w sposób uporządkowany i powstrzymywali się od każdej z następujących czynności: niewłaściwe, agresywne , mające charakter groźby, obraźliwe, nieprzyzwoite, obraźliwe lub prowokacyjne słowa lub zachowania (włączając w to, bez ograniczeń, jakiekolwiek zachowania lub słowa zawierające odniesienie, wyraźne lub w domyśle, do dowolnego pochodzenia etnicznego, koloru skóry, rasy, obywatelstwa, religii lub światopoglądu, płci, zmiany płci, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności) podczas uczestniczenia w meczu, czy to na własnym terenie, czy gdzie indziej".

Manchester United wygrał z Brighton 2:0. Zaledwie trzy minuty przed tym, jak Dunk dostał czerwoną kartkę, gola strzelił Cristiano Ronaldo. Drugiego gola w doliczonym czasie gry strzelił Bruno Fernandes.

