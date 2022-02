Transfer marzeń? "Może zastąpić Lewandowskiego". Niemcy pukają się w czoło

Powrót Cristiano Ronaldo do Manchesteru United był wielkim wydarzeniem, ale miesiąc miodowy już dawno minął. Media na Wyspach Brytyjskich coraz więcej piszą o problemach, jakie trawią zespół i samego piłkarza. Niedawno informowano m.in. o konflikcie Ronaldo z trenerem Ralfem Rangnickiem. Coraz częściej pojawiają się także plotki o tym, że Ronaldo może odejść z Manchesteru.

Nowe informacje w sprawie Ronaldo. Sensacyjny kierunek transferu

Sensacyjne informacje podał brytyjski "The Sun". Tamtejsi dziennikarze piszą, że Ronaldo poważnie zastanawia się nad odejściem z klubu. Ten sezon nie przebiega tak, jak by sobie to wymarzył. Manchester niedawno niespodziewanie odpadł z Pucharu Anglii po porażce w rzutach karnych z Middlesbrough (Ronaldo nie wykorzystał karnego w pierwszej połowie meczu). W lidze Manchester czeka zażarta walka o czołową czwórkę i awans do Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu "Czerwone Diabły" wygrały z Brighton 2:0 po dwóch rozczarowujących remisach z Southampton i Burnley. Pierwszą bramkę strzelił Ronaldo, kończąc tym samym fatalną passę meczów bez gola – najdłuższą od wielu lat.

"Ronaldo jest naprawdę rozdarty, jeśli chodzi o swoją przyszłość. Nie chciałby niczego bardziej niż zdobywania trofeów w United, ale w tej chwili wydaje się, że będzie to trudne. Nie chce spędzić ostatnich kilku lat swojej gwiezdnej kariery w środku tabeli. Niektóre duże kluby monitorują sytuację" – czytamy w "The Sun". Dziennikarze dodają, że agent piłkarza Jorge Mendes już rozmawiał z władzami Manchesteru o słabej formie zespołu. Jeżeli Manchester nie awansuje do Ligi Mistrzów, to odejście Portugalczyka będzie niemal przesądzone. Dodatkowo gwiazdorowi nie podoba się podejście do pracy niektórych jego kolegów.

Kto może być zainteresowany pozyskaniem Ronaldo? "The Sun" twierdzi, że jednym z takich zespołów miałby być Bayern Monachium. Portugalczyk mógłby trafić do Niemiec i zastąpić Roberta Lewandowskiego. Polak ma tylko rok do końca kontraktu i regularnie w mediach pojawia się temat jego odejścia. W taki scenariusz powątpiewają jednak niemieccy dziennikarze. Po pierwsze, Bayern najprawdopodobniej nie będzie skłonny, aby zapłacić Portugalczykowi tyle, ile będzie chciał. Po drugie, mimo że Ronaldo na pewno będzie jeszcze w stanie przez jakiś czas grać na najwyższym poziomie, to ma on już 37 lat. I po trzecie – aktualnie wszystko wskazuje na to, że Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem.

Ronaldo ma też inne opcje. Mógłby chociażby trafić do PSG, które wkrótce może stracić Kyliana Mbappe. Dosyć sensacyjnie brzmi też informacja, że piłkarza widziałby u siebie Jose Mourinho, który aktualnie prowadzi AS Romę.

