Manchester United chce Polaka. Zachwycony Michniewicz: Zapamiętajcie tego chłopaka

"Gazeta Wrocławska" poinformowała, że 15-letni Karol Borys udał się na testy do Manchesteru United. Jeżeli utalentowany pomocnik spodoba się władzom z Old Trafford, to może zostać wykupiony ze Śląska Wrocław. Borysa publicznie pochwalił Czesław Michniewicz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski.

