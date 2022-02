Zachwyty nad Moderem. "Będzie bramkostrzelnym pomocnikiem"

Nieco ponad rok temu Jakub Moder opuścił Lecha i trafił do Brighton, gdzie szybko się zaaklimatyzował. Licząc wszystkie rozgrywki rozegrał już 39 spotkań dla angielskiego klubu, a kibice "Mew" zdążyli go polubić. Postanowili nawet ułożyć dla niego specjalną przyśpiewkę, a jej nagrania błyskawicznie zyskały popularność w mediach społecznościowych. Do tej pory Moder zdobył dwie bramki w nowym klubie i zanotował cztery asysty. Niektórzy mu jednak wypominają, że nie trafił jeszcze do siatki w meczu Premier League. Na razie ma jedną bramkę w Pucharze Anglii, a drugą w Carabao Cup.

- Moder może stać się bramkostrzelnym pomocnikiem, obok Alexisa Mac Allistera [cztery gole w lidze] i Enocka Mwepu [jeden gol]. Jestem tego pewien - mówi Graham Potter, trener Brighton cytowany przez portal sussexlive.co.uk.

- Oglądam go każdego dnia i znam jakość Kuby. Czasem bywa tak, że to przypadek decyduje o zdobyciu bramki, jeśli nie jesteś na samym szczycie. Czasami potrzeba nieco szczęścia. No i nie zapominajmy, że Moder to środkowy pomocnik, więc nie zawsze ma blisko do bramki rywala. Ale będziemy razem nad tym pracować i wiem, że będziemy w przyszłości mówili o Jakubie Moderze i jego golach w lidze - przekonuje trener.

Moder zagra z Manchesterem United

Już we wtorek wieczorem Brighton zmierzy się z United. Zespół Modera nigdy nie wygrał meczu ligowego na Old Trafford. Ale we wtorek powalczą, bo Cristiano Ronaldo i spółka znowu wpadli w dołek. Manchester zremisował dwa ostatnie mecze. United zajmuje piąte miejsce w lidze, a Brighton jest dziewiąte.