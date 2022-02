Cristiano Ronaldo zdecydował. "AS" ujawnia: Konflikt z Ralfem Rangnickiem

W niedzielę hiszpańskie i angielskie media poinformowały, że Cristiano Ronaldo rozważa odejście z Manchesteru United. Powodem takiego stanu rzeczy miała być zła forma zespołu i konflikt z niemieckim trenerem Ralfem Rangnickiem.

Ostatnie dni były wyjątkowo gorzkie dla kibiców Manchesteru United. Najpierw zespół Ralfa Rangnicka sensacyjnie odpadł z Middlesbrough w Pucharze Anglii, a później w lidze zremisował 1:1 zarówno z Southampton, jak i Burnley, mimo że po pierwszej połowie w obu meczach prowadził. Dodatkowo sam Cristiano Ronaldo notuje fatalną serię – nie trafił w żadnym z sześciu ostatnich spotkań Czerwonych Diabłów i wciąż pozostaje bez trafienia w 2022 roku.

Konflikt Cristiano Ronaldo z Ralfem Rangnickiem

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że relacje pomiędzy Cristiano Ronaldo a Ralfem Rangnickiem są słabe. Portugalczyk uważa, że Rangnick nie ma odpowiednich umiejętności do tego, żeby prowadzić do sukcesów tak uznany klub, jak Manchester United. Ronaldo był wściekły na Rangnicka chociażby przy okazji meczu z Brentford, kiedy to zszedł z boiska w 72. minucie. 36-latek w 13 meczach pod wodzą Ralfa Rangnicka trafił zaledwie dwukrotnie.

Wcześniej Ralf Rangnick postanowił wbić szpilkę w stronę Ronaldo ze względu na jego słabszą skuteczność. - Powinien strzelać więcej goli, to oczywiste. Ale to nie jest problem tylko Cristiano Ronaldo. To również problem innych, zwłaszcza ofensywnych graczy. Nie zdobywamy wystarczającej liczby goli, biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, jakie stwarzamy. W nadchodzących tygodniach to się musi poprawić - mówił szkoleniowiec po remisie z Burnley (1:1).

To wszystko sprawia, że znów pojawiły się wątpliwości co do przyszłości Cristiano Ronaldo. Hiszpańska "Marca" łączyła Portugalczyka z Paris Saint-Germain. Takiego transferu ponoć chciałby także Zinedine Zidane, który jest stawiany w roli faworyta do przejęcia drużyny po Mauricio Pochettino.

Inny dziennik hiszpański, "AS", twierdzi jednak, że takiego tematu w ogóle nie ma. Według tych doniesień, Cristiano Ronaldo i jego rodzina dobrze czują się w Anglii i wcale nie mają zamiaru się stamtąd ruszać. Portugalczyk miał się wcale nie kontaktować z PSG, a klub z Paryża wcale nie wykazywać zainteresowania pozyskania doświadczonego napastnika. Na Parc des Princes wciąż dokładają wszelkich starań, aby przekonać do pozostania w klubie Kyliana Mbappe, którego kontrakt wygasa z końcem sezonu.

Konflikt z Rangnickiem miałby w tym momencie nie być zbyt istotny, gdyż Niemiec po sezonie i tak nie będzie dalej trenerem Manchesteru United. Zdają sobie z tego sprawę i pracownicy klubu, i piłkarze. Choćby dlatego klub z Old Trafford w ostatnich tygodniach tylko wypożyczał z klubu niektórych zawodników, a nie ich definitywnie sprzedawał. W Manchesterze chcą, aby nowy trener miał jak najlepszy wybór na początku swojej pracy. Sam Ronaldo z kolei w poniedziałek miał pracować na treningu przez ponad pięć godzin, aby jak najszybciej wrócić do jak najlepszej formy.