Christian Eriksen wraca do gry w dniu 30. urodzin. I od razu asysta [WIDEO]

Te sceny długo pozostaną w pamięci kibiców na całym świecie. Christian Eriksen w meczu Dania - Finlandia na Euro 2020 niespodziewanie upadł na murawę, a jego serce przestało bić. Piłkarz nieruchomo leżał na murawie, gdy koledzy z drużyny zasłaniali go przed kamerami. Ostatecznie dzięki szybkiej reakcji medyków udało się uratować jego życie. - Pamiętam wszystko, oprócz pięciu minut. Wrzut z autu, piłkę, która uderzyła mnie w kolano, a potem nie wiem, co się stało - opowiadał Eriksen w rozmowie z BBC.

Christian Eriksen wrócił do gry. Przywitał się z Brentford asystą

Oficjalne konto Brentfordu na Twitterze opublikowało krótki materiał, na którym można było zobaczyć część zagrań Christiana Eriksena ze sparingu z Southend United. Duńczyk wystąpił w podstawowym składzie beniaminka i przywitał się z nowym zespołem asystą przy bramce Josha Dasilvy, który ostatecznie zakończył spotkanie z hat-trickiem. Sparing zakończył się zwycięstwem Brentfordu (3:2).

Christian Eriksen miał też dwie okazje do zdobycia bramki, ale w obu przypadkach skuteczną interwencją popisał się 18-letni Collin Andeng-Ndi. Ostatecznie pomocnik zagrał 60 minut, a w jego miejsce wszedł Lewis Gordon. - Dobrze widzieć go z powrotem. Mam nadzieję, że Brentford wydobędzie z niego to, co najlepsze - napisał jeden z kibiców na Twitterze.

Christian Eriksen zdecydował się podpisać kontrakt z Brentfordem do końca tego sezonu, natomiast według medialnych doniesień obie strony mają możliwość przedłużenia współpracy o kolejny rok. Eriksen występował na poziomie Premier League w latach 2013-2020, kiedy to był zawodnikiem Tottenhamu. Reprezentant Danii łącznie zagrał 226 spotkań w lidze angielskiej, w których zdobył 51 bramek oraz zanotował 67 asyst.