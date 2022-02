Kryzys w Manchesterze United. Ronaldo krytykuje Rangnicka. Mocne słowa

Ostatnie dni były wyjątkowo gorzkie dla kibiców Manchesteru United. Najpierw zespół Ralfa Ragnicka sensacyjnie odpadł z Middlesbrough w Pucharze Anglii, a później zremisował 1:1 zarówno z Southampton, jak i Burnley, mimo że po pierwszej połowie w obu meczach prowadził. Dodatkowo Portugalczyk notuje fatalną serię – nie trafił w żadnym z sześciu ostatnich spotkań Czerwonych Diabłów i wciąż pozostaje bez trafienia w 2022 roku.

Cristiano Ronaldo krytykuje Ralfa Rangnicka. Ich relacje są słabe

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że relacje pomiędzy Cristiano Ronaldo a Ralfem Rangnickiem są słabe. Portugalczyk uważa, że Rangnick nie ma odpowiednich umiejętności do tego, żeby prowadzić do sukcesów tak uznany klub, jak Manchester United. Ronaldo był wściekły na Rangnicka chociażby przy okazji meczu z Brentford, kiedy to zszedł z boiska w 72. minucie. 36-latek w 13 meczach pod wodzą Ralfa Rangnicka trafił zaledwie dwukrotnie.

Wcześniej Ralf Rangnick postanowił wbić szpilkę w stronę Ronaldo ze względu na jego słabszą skuteczność. - To nie jest problem tylko Cristiano Ronaldo. To również problem innych, zwłaszcza ofensywnych graczy. Nie zdobywamy wystarczającej liczby goli, biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, jakie stwarzamy. W nadchodzących tygodniach to się musi poprawić - mówił szkoleniowiec po remisie z Burnley (1:1).

Wcześniej hiszpańska gazeta "Marca" podawała, że Cristiano Ronaldo mógłby dołączyć do Paris Saint-Germain, gdzie nowym trenerem ma zostać Zinedine Zidane. "AS" z kolei twierdzi, że mimo złych relacji z Rangnickiem Cristiano Ronaldo nie zamierza odchodzić z Manchesteru United i powinien pozostać w klubie na kolejny sezon.