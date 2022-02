Ronaldo rozważa transfer. To byłby absolutny hit. "Marca" ujawnia nazwę klubu

Cristiano Ronaldo dołączył do Manchesteru United latem ubiegłego roku. W wywiadach niejednokrotnie podkreślał, że na Wyspy Brytyjskie nie wrócił z sentymentu. Portugalczyk chce osiągać sukcesy i zdobywać trofea.

Cristiano Ronaldo niezadowolony z gry w Manchesterze United. Następny krok? Paris Saint-Germain

Gdy Ronaldo przychodził do Manchesteru United, zespół prowadził jeszcze Ole Gunnar Solskjaer. Po kilku tygodniach władze klubu podjęły jednak decyzję o zmianie trenera. Od początku grudnia w Manchesterze United pracuje znany szkoleniowiec - Ralf Rangnick. Czy to coś zmieniło? Manchester United zajmuje 5. miejsce w tabeli z bilansem 11 wygranych, aż siedmiu remisów oraz sześciu porażek. Do lidera Premier League traci 23 punkty. Zespół zaliczył też wpadkę w Pucharze Anglii. "Czerwone Diabły" odpadły w 1/16 finału po przegranej z 6. zespołem Championship, Middlesbrough.

Praca z Ralfem Rangnickiem i forma Manchesteru United to zdaniem "The Sun" dwa powody, dla których Cristiano Ronaldo ma rozważać odejście po bieżącym sezonie. Brytyjskie media dostrzegły konflikt na lini trener-zawodnik. Widać to było m.in. w meczu z Brentford. Rangnick zmienił Ronaldo, co go ewidentnie rozwścieczyło. Portugalczyk siedząc na schodach przy ławce rezerwowych ekspresyjnie gestykulował w stronę trenera, jakby starał się zapytać "dlaczego to ja zostałem zmieniony?" i kiwał z niezadowoleniem głową.

Hiszpańska "Marca" łączy Portugalczyka z Paris Saint-Germain. Takiego transferu ponoć chciałby także Zinedine Zidane, który jest stawiany w roli faworyta do przejęcia drużyny po Mauricio Pochettino. Byłaby to nie lada sensacja. W PSG grają takie gwiazdy jak Neymar, Gianluigi Donnarumma, Marco Veratti, Leo Messi, Kylian Mbappe czy były kolega Ronaldo z Realu Madryt - Sergio Ramos.