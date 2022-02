Trener West Hamu podjął decyzję ws. Zoumy. "Są różne opinie czy poglądy"

Kurt Zouma zmaga się ze sporą krytyką w ostatnich dniach z powodu wycieku nagrania, na którym znęcał się w domu nad kotem. W wyniku tego nagrania organizacja charytatywna RSCPA odebrała piłkarzowi zwierzęta, a marka Adidas zerwała współpracę z Zoumą. Nagranie odbiło się też na bracie zawodnika West Hamu United, Yoanie, który został zawieszony przez Dagenham & Redbridge, klub występujący na poziomie piątej ligi angielskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz znakomicie odnajduje się w Trabzonsporze

David Moyes nie rezygnuje z Kurta Zoumy. "Podjęliśmy taką decyzję jako klub"

David Moyes wypowiedział się na temat sytuacji Kurta Zoumy na konferencji prasowej przed meczem West Hamu United z Leicester City. Szkoleniowiec Młotów dał do zrozumienia, że Francuz będzie do jego dyspozycji na najbliższe spotkanie. - Potwierdzam, że Zouma będzie mógł zagrać z Leicester. Podjęliśmy taką decyzję jako klub i będę się jej trzymać. Są różne opinie czy poglądy na temat tego, czy powinien grać. Niemniej jesteśmy rozczarowani jego zachowaniem. To nie pasuje do Kurta - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jednocześnie trener West Hamu dał do zrozumienia, że nie skreśla definitywnie Kurta Zoumy w barwach zespołu ze stolicy Anglii. - Zamierzamy mu pomóc na tyle, ile możemy. Tak jak w przypadku wykroczeń za jazdę po alkoholu, większość ludzi musi chodzić na zajęcia, a organizacja RSPCA mu to zapewni, żeby zrozumiał uczucia zwierząt. Kurt ma ogromne wyrzuty sumienia, a w życiu potrzebujesz odrobiny przebaczenia. Zouma ma nadzieję, że wybaczy mu się to zachowanie. Wielu z nas popełnia błędy - dodał trener.

Na ten moment Kurt Zouma został ukarany grzywną w wysokości 300 tysięcy funtów, a dodatkowo organizacja RSPCA odebrała mu koty. Na początku policja odmówiła wszczęcia postępowania, ale pod naciskiem społeczeństwa zdecydowała się zmienić zdanie. Zouma zagrał w wygranym 1:0 meczu z Watford, podczas którego gwizdali na niego kibice obu drużyn.