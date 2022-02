Ronaldo nie miał tak fatalnej serii od 12 lat. "To nie jest tylko jego problem"

Ostatnie dni były wyjątkowo gorzkie dla kibiców Manchesteru United. Najpierw zespół Ralfa Ragnicka sensacyjnie odpadł z Middlesbrough w Pucharze Anglii. Na dodatek odbyło się to w kontrowersyjnych okolicznościach, bo II-ligowiec zdobył bramkę wyrównującą po zagraniu ręką. Gol został jednak uznany, a potem Middlesbrough wyeliminował Manchester po rzutach karnych.

Jeśli fani "Czerwonych Diabłów" myśleli, że w następnym meczu z najgorszym w tabeli Burnley ich zespół odkupi chociaż część win, to spotkało ich srogie rozczarowanie. Manchester prowadził, ale na początku drugiej połowy stracił bramkę i zaledwie zremisował z czerwoną latarnią ligi. Aktualnie zespół z Old Trafford zajmuje szóste miejsce w tabeli.

W obu tych spotkaniach swojemu zespołowi nie pomógł Cristiano Ronaldo. Portugalczyk notuje fatalną serię – nie trafił w żadnym z pięciu ostatnich spotkań Manchesteru. To jego pierwsza taka seria od 12 lat. Wcześniej podobną zanotował w 2010 roku jako zawodnik Realu Madryt. Ostatni raz Ronaldo trafił do siatki 30 grudnia 2021 roku. Miało to miejsce w ligowym meczu Manchesteru United z Burnley.

- To nie jest problem tylko Cristiano Ronaldo. To również problem innych, zwłaszcza ofensywnych graczy. Nie zdobywamy wystarczającej liczby goli biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, jakie stwarzamy. W nadchodzących tygodniach to się musi poprawić – powiedział na konferencji prasowej trener Manchesteru Ralf Rangnick.

Odkąd Cristiano Ronaldo powrócił do Manchesteru rozegrał w tej drużynie 25 spotkań. Strzelił 14 goli i zanotował trzy asysty. Portugalczyk będzie miał szansę na poprawienie tego dorobku i przełamanie złej passy w najbliższą sobotę. Manchester zmierzy się z Southampton.