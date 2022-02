Anglia traci potencjalną gwiazdę. Klamka zapadła

Ademola Lookman to 24-letni skrzydłowy. Formalnie jest zawodnikiem RB Lipsk, ale jest wypożyczony do Leicester City. Wcześniej był też wypożyczony do Fulham i Evertonu. W tym sezonie Premier League zagrał 14 spotkań i strzelił trzy gole. Do tego dołożył dwa gole i trzy asysty w innych rozgrywkach. Wiąże się z nim duże nadzieje.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Senegal świętuje wygranie Pucharu Narodów Afryki

Kartka walentynkowa z Ronaldo. Skojarzenia z oskarżeniami o gwałt. "Straszne"

- Jest zawodnikiem, z którym uwielbiam pracować. Cały czas się poprawia i rozwija. Widzę poprawę w jego osobowości. Ma wszystko, jest szybki, jest dwunożny, dobrze gra, jest świetnym dryblerem, strzela, tworzy bramki. Pokazał, że może grać na kilku pozycjach, grał z prawej strony, grał z lewej, grał w środku. Jest po prostu fantastycznym piłkarzem, który wciąż ma przed sobą wiele do zrobienia – tak mówił o nim Brendan Rodgers, trener Leicester cytowany przez portal leicestermercury.co.uk.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

- Jeśli spojrzy się na karierę Ademoli, to da się zauważyć, że nie był w żadnej akademii, przeszedł późno do Charlton, a potem bardzo szybko znalazł się w pierwszym zespole. Poszedł do Evertonu, tam nie do końca mu to wyszło. Jest teraz chłopakiem po dwudziestce, który prawdopodobnie musi znaleźć dom. Czułem, że moglibyśmy go tutaj wprowadzić, gdzie nasza kultura polega na rozwoju. Poczuliśmy, że możemy wznieść jego osobowość na poziom jego talentu. To czas, praca i pewność siebie, a on pokazuje, że naprawdę dobrze się rozwija – dodał szkoleniowiec "Lisów". Dobra forma skrzydłowego dała sporo do myślenia włodarzom w Leicester. Poważnie rozważają oni wykupienie zawodnika z Lipska na stałe.

Wybrano najlepszą drużynę w historii Premier League. Co za paka

Anglia traci młodzieżowego reprezentanta. Woli grać dla kraju swoich rodziców

Tym bardziej smutna dla angielskich kibiców może być wiadomość, która ukazała się w czwartek. FIFA zatwierdziła bowiem zmianę narodowości Lookmana. Skrzydłowy urodził się w Anglii i tam też się wychował. Jednak jego rodzice są Nigeryjczykami. Lookman nigdy nie zagrał w seniorskiej kadrze Anglii, ale był częścią drużyny, która w 2017 roku wygrała mistrzostwa świata U-20. Grał też w kadrach U-19 i U-21. Okazało się jednak, że zawodnik chce reprezentować Nigerię. Dzięki decyzji FIFA jest to już możliwe.

Lookman nie jest pierwszym Nigeryjczykiem, który przeszedł podobną ścieżkę. Sone Aluko, Victor Moses, Shola Ameobi, Alex Iwobi, Ola Aina – wszyscy zmienili obywatelstwo po tym, jak grali dla angielskich młodzieżówek.