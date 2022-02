Wybrano najlepszą drużynę w historii Premier League. Co za paka

PublikujManchester United otrzymał najwięcej z nich (35,6 proc.). Drugi w kolejności z 25 proc. poparciem był Arsenal, podium uzupełnił Manchester City (21,4 proc.), a ostatnią z wymienionych drużyn był Liverpool (18 proc.).

Manchester United najlepszą drużyną w Premier League? Drużyna Sir Alexa Fergusona zapadła w pamięci kibiców

W tamtejszych czasach trener Sir Alex Ferguson zbudował drużynę, która dominowała nie tylko w Premier League, ale także na międzynarodowych boiskach. Po sezonie 2007/08 do gabloty Manchesteru United trafiły puchary za mistrzostwo Anglii dzięki dwóm punktom przewagi nad Chelsea (85), Ligę Mistrzów, gdzie w finale "Czerwone Diabły" także pokonały Chelsea (1:1, karne 6:5). Zespół Sir Alexa Fergusona zdobył także Superpuchar Anglii, a rok później za Klubowe Mistrzostwa Świata i raz jeszcze krajowy superpuchar.

Manchester United wciąż pozostaje jedyną drużyną w Premier League, która wygrywała mistrzostwo trzy razy z rzędu: sezony 2006/07, 2007/08, 2008/09.

Drużyna składała się z wielu znanych nazwisk, piłkarzy nazywanych dzisiaj legendami. Występowali w niej m.in. Edwin van der Sar, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Nemanja Vidić, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Park Ji-Sung czy Cristiano Ronaldo. Niektórzy piłkarze do dziś pracują w klubie, np. Michael Carrick oraz jeszcze do niedawna Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United lepszy od Arsenalu, Manchesteru City i Liverpoolu

Wybór nie należał do najłatwiejszych, bo wszystkie z wymienionych zespołów zapisały się w historii Premier League. Arsenal w sezonie 2003/04 także zdobył mistrzostwo Anglii, jednak dokonał tego nie przegrywając ani jednego meczu! Londyńczycy zdobyli 90 punktów, a ich bilans zapewnił im miano "The Invincibles". Zespół prowadzony przez Arsene'a Wengera dotarł też do półfinału EFL Cup, FA Cup i ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Manchester City z sezonu 2017/18 wygrał za to Premier League osiągając historyczny pułap 100 punktów. Zespół miał przewagę 19 punktów nad wiceliderem - Manchesterem United, co jest najwyższą przewagą lidera w historii ligi. Do progu stu punktów zbliżony się po tym sezonie dwukrotnie. Rok później dokonali tego piłkarze Pepa Guardioli wygrywając ligę po raz drugi z rzędu, zabrakło im jednak dwóch punktów. W sezonie 2019/20 natomiast to Liverpool zdominował Premier League, kończąc sezon z wynikiem 99 pkt.