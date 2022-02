"Kolejny wielki występ". Anglicy ocenili Polaków. Michniewicz miał co oglądać

Mecz Aston Villa - Leeds był elementem trzydniowej podróży selekcjonera Czesława Michniewicza do Wielkiej Brytanii. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski oglądał spotkanie z wysokości trybun, a przed meczem spotkał się z Mateuszem Klichem. Później Michniewicz zamierza się spotkać z m.in. Jakubem Moderem, Janem Bednarkiem, Mattym Cashem oraz Krystianem Bielikiem.

Anglicy chwalą Casha i Klicha po świetnym meczu na Villa Park. "Kolejny wielki występ"

Matty Cash wybiegł w podstawowym składzie Aston Villi na mecz z Leeds United. Defensor reprezentacji Polski zanotował asystę przy bramce Philippe Coutinho w 30. minucie, idealnie obsługując Brazylijczyka. Co ciekawe, była to pierwsza asysta Casha w tym sezonie w lidze. "Cieszył się grą w pierwszej połowie i zagrał do Coutinho, któremu udało się zdobyć bramkę wyrównującą. Po tej asyście Cash desperacko szukał kolejnej. No i, jak zawsze, był świetny na boku obrony. Kolejny wielki występ" - napisał portal birminghammail.co.uk, którzy przyznał Cashowi notę 7/10.

Nieco bardziej krytyczni byli dzienikarze na portalu teamtalk.com. "Od samego początku radził sobie z Jackiem Harrisonem na swojej stronie, a potem zagrał świetną piłkę do Coutinho. W drugiej połowie był już zdecydowanie mniej skuteczny" - czytamy.

Mateusz Klich zaliczył asystę drugiego stopnia piętą przy drugiej bramce Daniela Jamesa tuż pod koniec pierwszej połowy (to był gol na 2:3). Anglicy tylko i wyłącznie chwalą pomocnika Leeds United. "Mimo dużej presji zagrał dobrą pierwszą połowę z Villą. Pobudzał Leeds do ataku, kiedy tylko miał okazję, a potem wykonał jeden świetny sprint, żeby powstrzymać Jacoba Ramseya. W drugiej połowie zablokował też jeden strzał" - pisze portal teamtalk.com, dając Polakowi ocenę 7/10.

"Na pewno Klich będzie krytykowany za niepowstrzymywanie akcji Ramseya, ale w meczu wykonał ogólnie dobrą robotę. Był naprawdę mocny w drugiej połowie i wraz z Rodrigo biegał w ostatniej tercji boiska" - dodaje leedslive.co.uk. "Mnóstwo biegania i dużo ciężkiej pracy w ostatniej tercji. Miał szansę, żeby dać Leeds wygraną, ale jej nie wykorzystał" - to z kolei opinia dziennikarzy na portalu Yorkshireeveningpost.co.uk.

Jan Bednarek kończy mecz z samobójem, ale Southampton wygrywa. "Był tej nocy kiepski"

Jan Bednarek, zgodnie z przewidywaniami, wybiegł w podstawowym składzie Southampton na mecz z Tottenhamem. Defensor w 18. minucie niestety zdobył bramkę samobójczą po dośrodkowaniu Lucasa Moury, ale mimo to Święci ostatecznie wygrali 3:2. "Polak źle się ustawiał i zagrał tuż obok własnego bramkarza przy bramce samobójczej. Potem jego nieznośne podanie w drugiej połowie zamieniło się na gola Mohameda Elyounoussiego" - stwierdził portal 90min.com.

"Bednarek wcześnie pokonał swojego bramkarza, ale musiał coś zrobić z dośrodkowaniem Lucasa Moury. Był naprawdę kiepski tej nocy. Nie był w stanie dobrze ocenić wielu dośrodkowań i zagrań głową, a do tego często był źle ustawiony w stosunku do napastnika rywali" - uważają dziennikarze z portalu hampshirelive.news.