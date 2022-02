Szokujące wyznanie Rooneya. "Nie mogłem tego znieść". Związek natychmiast reaguje

W kwietniu 2006 roku piłkarze Manchesteru United udali się do Londynu, aby zagrać z Chelsea. Zwycięstwo "The Blues" dawało już im tytuł mistrzów Premier League. Gospodarze wygrali to spotkanie 3:0, a teraz, po 16 latach Wayne Rooney ujawnił skandaliczną prawdę na temat swoich zamiarów i zachowania w tym meczu.

Wayne Rooney: Włożyłem dłuższe wkręty, bo chciałem kogoś skrzywdzić

Były napastnik Manchesteru United nie po raz pierwszy po zakończeniu kariery mówi o swoich kontrowersyjnych zachowaniach na boisku z czasów gry. Tym razem Wayne Rooney w wywiadzie dla Sky Sports ujawnił, że na mecz z Chelsea specjalnie założył dłuższe wkręty, by zrobić rywalom krzywdę.

- Zmieniłem wkręty przed meczem. Włożyłem dłuższe, bo chciałem kogoś skrzywdzić. Jeśli Chelsea zdobyłaby punkt, wygrałaby ligę. Wtedy nie mogłem tego znieść. Wkręty były legalne. Były legalnej wielkości, ale były większe niż te, które normalnie bym założył - przyznał się obecny trener Derby County.

Po kontakcie z Ronneyem ten mecz John Terry i Paulo Ferreira skończyli z kontuzjami. Anglik miał dziurę w stopie i opuścił stadion o kulach, natomiast Portugalczyk doznał złamania kość śródstopia na kilka tygodni przed mundialem w Niemczech. Na szczęście te urazy nie przeszkodziły obu zawodnikom w wyjeździe na turniej.

Sprawą postanowiła zająć się FA. John Terry tylko żartobliwie zaczepił byłego kolegę z kadry

John Terry bardzo spokojnie zareagował na wyznanie byłego piłkarza Manchesteru United. Legenda Chelsea zapytała jedynie na Twitterze: "To było wtedy, gdy zostawiłeś mi w nodze swojego wkręta?". Dużo poważniej sprawę potraktowała Angielska Federacja Piłkarska (FA).

FA zapowiedziała już, że skontaktuje się z Wayne’em Rooneyem, aby wyjaśnić tę sprawę. Niewykluczone, iż trenera Derby County spotkają jakieś konsekwencje. Na razie nie wiadomo, jaka mogłaby być to kara.

Chelsea wygrała tamto spotkanie po golach Williama Gallasa, Joe Cole'a i Ricardo Carvalho. Tym samym podopieczni Jose Mourinho zapewnili sobie mistrzostwo Anglii w przedostatniej kolejce. Ostatecznie "The Blues" zakończyli sezon z przewagą ośmiu punktów nad "Czerwonymi Diabłami".

