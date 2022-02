Skandal. Zouma dostał nagrodę po bestialskim zachowaniu. Kibice go nienawidzą

Angielski "The Sun" ujawnił kolejny skandal z udziałem piłkarza Premier League. W internecie znalazło się nagranie, na którym obrońca West Hamu upuszcza swojego kota, a potem go kopie. Zwierzę przeleciało przez kuchnię i uderzyło w mebel. Na innym nagraniu Zouma uderza kota otwartą dłonią.

Wziął kota, wyniósł do kuchni i został nagrany. Bestialstwo to mało powiedziane [WIDEO]

Powiedzieć, że na Zoumę spadła lawina krytyki, to jakby nic nie powiedzieć. Piłkarza potępili wszyscy od dziennikarzy, przez kibiców, kończąc na sportowcach. Jan Błachowicz na Twitterze zwyzywał piłkarza i zaprosił go, żeby spróbował kopnąć jego, skoro jest taki odważny, żeby uderzyć kota. Sprawa wywołała oburzenie nie tylko na Wyspach, ale też za granicą.

Zouma przeprosił, ale było już za późno. Jego klub potępił przemoc wobec zwierząt. Kibice czekali na to kiedy obrońca zostanie ukarany. Ciężko było wyobrazić sobie inny scenariusz, niż wyrzucenie, albo co najmniej zawieszenie zawodnika. Angielskie media informowały, że Zoumie istotnie grozi wydalenie z zespołu.

Zouma w pierwszym składzie na mecz ligowy. Kilkadziesiąt godzin wcześniej skopał zwierzę

Zatem kiedy w internecie pojawiły się składy na wtorkowy mecz West Hamu z Watfordem, wszyscy obserwatorzy mieli prawo być w szoku. Otóż okazało się, że Zouma wyszedł w podstawowym składzie.

- To jeden z naszych najlepszych graczy. Oczywiście sprawa jest w toku, klub się tym zajmuje. To oddzielna sprawa – powiedział przed meczem David Moyes cytowany przez "The Telegraph".

Piłkarz Chelsea nie zostanie już powołany do kadry. "Nawet gdyby nazywał się Messi"

Pod wpisem na Twitterze, w którym West Ham poinformował o składzie na mecz, pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. Kibice nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Zoumie pozwolono wyjść na boisko. W międzyczasie fani zbierają podpisy pod petycją, aby piłkarzem zainteresowała się prokuratura. Zawodnikowi może wówczas grozić nawet pięć lat więzienia.

Także kibice na trybunach nie mają litości dla Zoumy. Za każdym razem, kiedy jest przy piłce, buczą na niego fani obu drużyn. Natomiast kiedy obrońca starł się z Joshuą Kingiem z Watfordu, fani gości zaśpiewali "tak się czuje twój kot".