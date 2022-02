Wziął kota, wyniósł do kuchni i został nagrany. Bestialstwo to mało powiedziane [WIDEO]

W pierwszej części wideo widać, jak Kurt Zouma bierze kota na ręce, wynosi do kuchni, po czym upuszcza go i kopie. W kolejnej części Francuz rzuca czymś w zwierzę, a następnie je goni. Na koniec kota na rękach trzyma dziecko, a Zouma uderza go otwartą dłonią prawej ręki.

Chociaż West Ham United nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie, to "The Sun" poinformował, że klub potępił zachowanie swojego zawodnika i zapewnił, że załatwi tę sprawę wewnętrznie.

Na tym może się jednak ona nie skończyć. Film wywołał oburzenie w mediach społecznościowych i niewykluczone, że Zouma zostanie oskarżony za znęcanie się nad zwierzęciem. Sprawa jest podwójnie oburzająca, bo Francuz na co dzień współpracuje i jest jedną z twarzy organizacji, która działa na rzecz dużych kotów jak lwy i tygrysy.

Zouma znęcał się nad kotem

- Przepraszam za swoje zachowanie. Nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia - powiedział Zouma, cytowany przez "The Sun".

27-letni Francuz trafił do West Hamu United latem zeszłego roku. Londyńczycy sprowadzili zawodnika z Chelsea, płacąc za niego blisko 30 milionów funtów. 11-krotny reprezentant Francji rozegrał w tym sezonie 15 meczów, w których strzelił jednego gola.

W poprzednim klubie Zouma spędził siedem lat. Mimo że w tym czasie Chelsea wypożyczała go m.in do Stoke City i Evertonu, to zawodnik i tak ma na koncie m.in. dwa zwycięstwa w Premier League i jeden triumf w Lidze Mistrzów.