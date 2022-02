Piłkarz Chelsea nie zostanie już powołany do kadry. "Nawet gdyby nazywał się Messi"

Hakim Ziyech był największą gwiazdą reprezentacji Maroka. Był, bowiem w najbliższym czasie nie należy spodziewać się, aby w niej zagrał. Piłkarz swoim zachowaniem tak zdenerwował obecnego trenera kadry, że ten nie zabrał go na Puchar Narodów Afryki. Obie strony w ostatnim czasie toczą ostrą dyskusję za pośrednictwem mediów.

Hakim Ziyech miał się spóźniać i pracować na pół gwizdka. Selekcjoner postanowił wyrzucić go z kadry

Reprezentacja Maroka bez Hakima Ziyecha poradziła sobie całkiem dobrze w PNA. Udało jej się dotrzeć do ćwierćfinału, a w nim została wyeliminowana przez późniejszego finalistę, czyli Egipt. Vahid Halilhodzić stwierdził, że gracz Chelsea za późno przyjechał na zgrupowanie, nie przykładał się do treningów i to sprawiło, iż nie znalazł się w kadrze na turniej i na kolejne powołania nie ma co liczyć.

- Zachowanie Ziyecha nie pasuje do selekcji. Nie chce trenować, nie chce grać. Nie traktuje tego poważnie. Nie będę go błagać, żeby wrócił - powiedział selekcjoner Maroka cytowany przez brytyjski "The Sun".

Skrzydłowy miał też odmawiać gry w meczu towarzyskim z powodu rzekomej kontuzji, mimo że personel twierdził, iż 28-latek jest gotowy do występu. Bośniak był bardzo rozczarowany zachowaniem swojego podopiecznego, dlatego nie chce go w drużynie, ze względu na niekorzystne oddziaływanie na innych.

- Wybrani przeze mnie są najlepsi w kraju. Nie wybieram gracza, który może zachwiać równowagę w grupie. Nawet jeśli nazywałby się Lionel Messi - zadelarował ostro Halilhodzić.

Piłkarz Chelsea i selekcjoner Maroka toczą ostrą dyskusję w mediach. "Mów prawdę!"

Po tym jak Vahid Halilhodzić powiedział publicznie, że Hakim Ziyech spóźnił się na zgrupowanie reprezentacji, piłkarz Chelsea zamieścił na Instagramie ostry wpis na temat wypowiedzi selekcjonera.

"Następnym razem, gdy będziesz mówić, MÓW PRAWDĘ TO…!!!" - napisał 28-latek, dodając do wpisu emotikonę klauna.

Ziyech w ostatnich tygodniach ma spore problemy w relacjach z otaczającymi go osobami. W meczu ligowym z Brighton piłkarz nie cieszył się po tym, jak zdobył gola. To wzbudziło podejrzenia kibiców "The Blues", a w tym samym spotkaniu Marokańczyk wdał się w ostrą dyskusję z Romelu Lukaku. Zdaniem "The Sun" klub nawet rozważał wypożyczenie skrzydłowego, ale bramki w dwóch ostatnich meczach miały odwieźć włodarzy zespołu od tego pomysłu.

