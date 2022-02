Mason Greenwood zwolniony z aresztu. Są najnowsze informacje

Dwa dni temu sąd w Manchesterze przedłużył areszt Masona Greenwooda do środy 2 lutego - informował "The Athletic". Tamtejsza policja przesłuchiwała piłkarza Manchesteru United w sprawie napaści na tle seksualnym. Pojawił się też nowy zarzut - groźny śmierci, jakie zawodnik miał kierować do swojej byłej partnerki.

Greenwood na wolności. To jednak nie koniec jego kłopotów

Teraz sytuacja Greenwooda się zmieniła. Mike Keegan, dziennikarz "Daily Mail" poinformował, że Greenwood wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Zawodnik będzie czekał na dalsze śledztwo.

- 20-letni mężczyzna, którego aresztowano pod zarzutem gwałtu i napaści na kobietę, został zwolniony za kaucją w oczekiwaniu na dalsze śledztwo - napisał Mike Keegan na Twitterze.

Sprawa Masona Greenwooda wyszła na jaw 30 stycznia. Jego była dziewczyna Harriet Robson opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia posiniaczonego ciała i zakrwawionej twarzy. - Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć. To zrobił mi Mason Greenwood - napisała Robson na Instagramie. Na dodatek kobieta opublikowała nagrania rozmów z piłkarzem Manchesteru United. Miał on ją zmuszać do seksu. Tego samego dnia Greenwood został zatrzymany przez angielską policję.

Konsekwencje wobec zawodnika wyciągnął klub. Manchester United zawiesił piłkarza i nieoficjalnie mówi się, że jeśli piłkarz zostanie uznany za winnego, to rozwiąże z nim umowę. Na razie klub poinformował, że nie będzie mógł grać ani trenować z zespołem. Ponadto ze sklepu klubowego usunięto wszelkie gadżety związane z Greenwoodem. Dodatkowo Greenwood został usunięty z gry FIFA 22.

Mason Greenwood ma 20 lat i jest wychowankiem Manchesteru United. Zagrał w nim w 129 meczach, zdobył 35 bramek i miał 12 asyst. W tym sezonie jego bilans to: 6 goli. Dwa lata temu zadebiutował w kadrze Anglii.