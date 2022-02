Alli odszedł za darmo, ale Tottenham może zarobić miliony. Zaskakujące zapisy

Everton był bardzo aktywny w ostatnich dniach styczniowego okna transferowego. Nowym trenerem Evertonu został Frank Lampard, natomiast do klubu na zasadzie wypożyczeń dołączyli Donny van de Beek oraz Anwar El Ghazi, odpowiednio z Manchesteru United oraz Aston Villi. Dodatkowo Everton porozumiał się z Tottenhamem ws. transferu Dele Alliego, który podpisał umowę z nowym klubem do końca czerwca 2024 roku. Warunki tego ruchu są jednak dosyć zaskakujące.

Dele Alli przyszedł do Evertonu bez kwoty odstępnego, ale Tottenham może coś na nim zarobić

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, jak Everton i Tottenham doszły do porozumienia ws. transferu Dele Alliego. 25-latek oficjalnie dołączył do nowego klubu bez kwoty odstępnego i podpisał 2,5-letni kontrakt z Evertonem. Romano zdradził, że Tottenham może finalnie zarobić ogromne pieniądze na Allim. Jeżeli pomocnik zagra 20 meczów w barwach Evertonu, to klub będzie zobligowany do zapłacenia 12 milionów euro. To jednak nie koniec.

Dodatkowo obie strony zdecydowały, że jeśli Dele Alli lub Everton spełnią odpowiednie warunki "na boisku", to klub będzie musiał w najbliższych miesiącach zapłacić dodatkowe 35-40 milionów euro z tytułu bonusów. To oznacza, że Tottenham może maksymalnie zarobić 52 miliony euro na wychowanku MK Dons. Wtedy Alli zostałby najdroższym piłkarzem Evertonu w historii - obecnie klub z Liverpoolu najwięcej zapłacił za Gylfiego Sigurdssona ze Swansea w sierpniu 2017 roku (49,4 mln euro).

Postawa Evertonu w tym sezonie Premier League pozostawia wiele do życzenia. Zespół obecnie prowadzony przez Franka Lamparda zajmuje 16. miejsce z 19 punktami i ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.