Frank Lampard wraca na ławkę trenerską. Kibice mogą odetchnąć

Kontrakt Franka Lamparda będzie obowiązywał do 2024 roku. Były wybitny piłkarz Chelsea pozostawał bezrobotny przez około rok po tym, jak został zwolniony właśnie z londyńskiego klubu. Teraz związał się z Evertonem. Jego debiut nastąpi 5 lutego przy okazji meczu Pucharu Anglii, w którym Everton zagra z Brentford.

REKLAMA

Zobacz wideo Frank Lampard wraca na ławkę trenerską. Były wybitny zawodnik Chelsea podpisał kontrakt z Evertonem.

Kulesza dokonał logicznego i rozsądnego wyboru. Wątpliwości jednak nie brakuje

- Czuć pasję, jaką fani Evertonu mają do swojego klubu. To będzie nam potrzebne jako zespołowi, biorąc pod uwagę poziom rywalizacji, jaki przynosi Premier League i pozycję, jaką zajmujemy w tabeli. Myślę, że Everton jest wyjątkowym klubem pod tym względem, że naprawdę możesz zrozumieć, co fani chcą zobaczyć. Pierwszą rzeczą, jakiej chcą, jest walka i chęci i to zawsze musi być naszym punktem wyjścia. Moją pierwszą wiadomością dla graczy będzie to, że musimy być razem. Postaramy się wykonać naszą pracę i wiem, że fani będą nas wspierać – powiedział Lampard tuż po zatrudnieniu.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Kibice Evertonu mogą odetchnąć. W końcu mają trenera

To będzie trzeci klub Franka Lamparda w jego trenerskiej karierze. Najpierw prowadził Derby County, potem objął drużynę Chelsea. W niej nie poradził sobie dobrze. Został zwolniony ze względu na niezadowalające wyniki. – Nie jesteśmy drużyną gotową do tego, by rywalizować – mówił po kolejnej porażce, kiedy jego Chelsea osunęła się na ósme miejsce w tabeli. Po nim przyszedł Thomas Tuchel, który wygrał Ligę Mistrzów, i zajął czwarte miejsce w Premier League.

Z kolei dla Evertonu zatrudnienie Lamparda to koniec dwutygodniowej sagi pod tytułem "poszukiwania nowego trenera". Po zwolnieniu Rafy Beniteza Everton tymczasowo prowadził Duncan Ferguson. W mediach pojawiały się nazwiska Roberta Martineza i Vitora Pereiry, ale ostatecznie zdecydowano się powierzyć tę funkcję Lampardowi.

Czesław Michniewicz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, gościem Sport.pl LIVE!

Everton w tym sezonie uwikłał się w walkę o utrzymanie. Drużyna zajmuje 16. miejsce i ma przewagę zaledwie czterech punktów nad miejscem spadkowym. W porównaniu do innych zespołów walczących o ligowy byt ma jednak mniej rozegranych spotkań.