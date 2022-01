Aubameyang zmienia klub! Sensacyjny transfer. Zgadza się nawet na obniżkę pensji

To bardzo aktywne okienko transferowe w wykonaniu Barcelony. Katalończycy najpierw zakontraktowali Dani Alvesa i ściągnęli Ferrana Torresa z Manchesteru City za 55 milionów euro. Kilka dni temu wypożyczyli Adama Traore z Wolverhampton. Teraz czas na gwiazdę Arsenalu. A może raczej "byłą gwiazdę".

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski o Najmanie: To, co się wydarzyło, to nie jest powód, żeby kogokolwiek palić na stosie

Pierre-Emerick Aubameyang ma na koncie zaledwie cztery bramki w Premier League, a ostatniego gola w lidze zdobył w październiku. W grudniu został odsunięty od drużyny i pozbawiony opaski kapitana, bo brakowało mu profesjonalizmu.

Newcastle United stawia na swoim. Olympique Lyon protestował, ale sprzedał piłkarza

Czemu Aubameyang został odsunięty?

O co chodzi? Między innymi o spóźnienia na treningi, czy wykonywanie tatuażu, choć obostrzenia covidowe tego surowo zabraniały. Ale przykładów nieprofesjonalnego zachowania było więcej. Znacznie więcej.

Gdy odwiedził chorą matkę, to nie zadbał o test PCR i wylądował na kwarantannie. A gdy udał się na zgrupowanie reprezentacji Gabonu, to do internetu trafiło nagranie z… klubu nocnego, w którym bawił się piłkarz. Arteta stracił cierpliwość i po prostu zaczął ignorować piłkarza, który w barwach Arsenalu zdobył aż 92 bramki i zaliczył 21 asyst w 163 meczach.

A wcześniej - jako piłkarz Borussii Dortmund - został ostatnim napastnikiem, który w Bundeslidze strzelił więcej goli niż Robert Lewandowski (to były rozgrywki 2016/17).

Piłkarz Manchesteru United aresztowany. Jest podejrzany o gwałt i napaść

Znany włoski dziennikarz Fabrizo Romano poinformował, że Aubameyang odrzucił ofertę od saudyjskiego Al-Nassr, ponieważ chce pozostać w Europie. Gabończyk chciałby dołączyć do Barcelony, obniżając swoje wynagrodzenie. Kataloński „Sport" dodaje, że jego wypożyczenie do Barcelony jest bliskie finalizacji, bo Arsenal nie będzie robił kłopotów. Jeśli się sprawdzi, to latem Barca będzie mogła go wykupić. W przeszłości Aubameyang mówił, że "jego marzeniem od dziecka jest gra w Realu Madryt" i przed śmiercią dziadka w 2014 roku obiecał mu, że kiedyś zagra w Realu. Ale jednocześnie dodawał, że mógłby zagrać w jakimkolwiek wielkim hiszpańskim klubie, gdyż byłoby to pięknym prezentem dla jego mamy Margarity, która jest Hiszpanką.