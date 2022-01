Krew i siniaki. Partnerka oskarża napastnika Man United. Klub natychmiast zareagował

Wstrząsające. Tylko tak można opisać relację Harriet Robson, byłej partnerki Masona Greenwooda. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęciach, na których jest cała posiniaczona. Jak twierdzi, oprawcą jest właśnie piłkarz Manchesteru United.

- Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć. To zrobił mi Mason Greenwood - napisała Robson na Instagramie. Natychmiast otrzymała wielkie wsparcie. "Ohydne zachowanie Masona", "Mam nadzieję, że go aresztują" - komentują internauci.

Okazuje się, że to nie jedyny zarzut wobec piłkarza. Kobieta opublikowała także nagranie, na którym słychać, jak mężczyzna próbuje ją zmusić do seksu. To także miał być napastnik Manchesteru United.

Manchester United reaguje. Greenwood zawieszony "do odwołania"

Klub 20-latka błyskawicznie zareagował na poranne doniesienia. - Jesteśmy świadomi obrazków i zarzutów krążących w mediach społecznościowych. Nie będziemy udzielać dalszych komentarzy, dopóki fakty nie zostaną ustalone. Manchester United nie toleruje żadnego rodzaju przemocy - tak brzmiało oświadczenie klubu z Old Trafford.

Niedługo później pojawiła się również informacja, że Greenwood został przez klub zawieszony. Nie będzie uczestniczył w treningach i meczach drużyny Ralfa Rangnicka "do odwołania".

"Diabeł" na boisku i poza nim?

Greenwood ma 20 lat i jest wychowankiem Manchesteru, który w 2020 roku zadebiutował w kadrze Anglii. W barwach United wystąpił łącznie w 129 spotkaniach, strzelił 35 goli i zanotował 12 asyst. W sezonie 2021/22 zdobył sześć bramek (pięć w Premier League, a jedną w Lidze Mistrzów).

Po tym jak Anthony Martial został wypożyczony do Sevilli wydawało się, że rola Greenwooda w Manchesterze będzie coraz poważniejsza. Jednak zarzuty, jakie postawiła była partnerka zawodnika, sprawia, że jego kariera może stanąć na zakręcie. Być może piłkarz trafi nawet do więzienia.