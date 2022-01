Wstrząsające nagranie byłej partnerki Masona Greenwooda. Piłkarz United oskarżony

Wstrząsające. Tylko tak można opisać relację Harriet Robson, byłej partnerki Masona Greenwooda. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęciach, na których jest cała posiniaczona. Jak twierdzi, autorem ran i siniaków jest właśnie piłkarz Manchesteru United.

