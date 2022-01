Jan Bednarek może zmienić klub w ostatnich dniach okna transferowego! To może być hit

37-krotny reprezentant Polski trafił do Southampton w lipcu 2017 roku i choć początkowo musiał walczyć o miejsce w składzie, obecnie jest pewnym punktem zespołu Ralpha Hassenhuettla. W obecnym sezonie Jan Bednarek rozegrał już 20 meczów we wszystkich rozgrywkach.

Bednarek trafi do Newcastle?

Szczególnie imponująco przedstawia się jego dorobek bramkowy. Reprezentant Polski trafiał do siatki w ligowych starciach z Leicester City, West Hamem i Brentfordem. Wszystkie trzy gole strzelił na przestrzeni niemal półtora miesiąca. Co najważniejsze, 25-latek jest jednym z najważniejszych piłkarzy z zespole "Świętych". Więcej od niego występów we wszystkich rozgrywkach zanotowało jedynie sześciu piłkarzy - Armando Broja, Valentino Livramento, Nathan Redmond, James Ward-Prowse, Mohammed Salisu i Oriol Romeu.

Bednarek swoją dobrą grą wzbudził zainteresowanie innych klubów. Kilka dni temu media pisały, że Bednarek są zainteresowane dwa wielkie włoskie kluby: Inter Mediolan oraz Juventus. Teraz według informacji "Sky Sports" Bednarek jest na liście życzeń Newcastle. Prezesi tej drużyny szukają wzmocnień, bo Newcastle walczy o utrzymanie w lidze. Po 23. kolejkach Newcastle jest w strefie spadkowej, zajmuje dopiero 18. miejsce. Do 17. Norwich traci jednak tylko punkt.

Od momentu dołączenia do ekipy "Świętych" Jan Bednarek zanotował 136 występy we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował cztery asysty.