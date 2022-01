Skandal w Anglii. Reprezentant Polski trafiony butelką w głowę. Padł na murawę [WIDEO]

Była trzecia minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy, gdy Lucas Digne dośrodkował w pole karne, a Emiliano Buendia popisał się kapitalnym strzałem głową. Piłkarze Aston Villy cieszyli się w narożniku boiska, co nie okazało się to dobrą decyzją, bo rozjuszeni kibice Evertonu chcieli im przeszkodzić w świętowaniu bramki. W kierunku piłkarzy poleciały butelki. Podczas skandalicznego incydentu ucierpiał Digne oraz Matty Cash, który padł na murawę. Gdy się jednak przyjrzymy dokładnie powtórkom, to wydaje się, że świeżo upieczony reprezentant Polski upadł nieco teatralnie. Tak, by po prostu zasygnalizować sędziemu o całym zamieszaniu.

Na szczęście wygląda na to, że nic poważnego nikomu się nie stało. Dobra wiadomość też jest taka, że służby porządkowe prawdopodobnie szybko i łatwo zidentyfikują chuliganów, dzięki kamerom na stadionie. Ale wróćmy do sportu.

Trwa druga połowa spotkania, a Everton wciąż przegrywa 0:1. Dobry mecz rozgrywa Cash, który w bocznym sektorze boiska dobrze sobie radzi z bardzo aktywnym Demaraiem Grayem.

W listopadzie 2021 roku Paulo Sousa powołał Casha, który rozegrał dwa mecze w polskiej kadrze. Ale wciąż nie zachwycił jeszcze sympatyków biało-czerwonych.