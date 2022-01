Aubameyang może zmienić klub. Arsenal otrzymał zaskakującą ofertę

Pierre-Emerick Aubameyang dołączył do Arsenalu w 2018 roku. Londyńczycy wykupili napastnika z Borussii Dortmund. Bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym miejscu. W sezonie 2018/19 został królem strzelców Premier League. W końcu stał się liderem zespołu i otrzymał opaskę kapitana.

REKLAMA

Zobacz wideo "Djoković jest największym sportowcem w naszym kraju. Wszyscy jesteśmy po jego stronie"

Ostatnie tygodnie są dla napastnika bardzo trudne. Mikel Arteta nie stawia na 32-latka od początku grudnia. Arsenal pozbawił go także opaski kapitana. Decyzję podjęto po wykroczeniu dyscyplinarnym, którego się dopuścił. Zdaniem "The Athletic" chodzi o zbyt późny powrót z prywatnego wyjazdu. "Oczekujemy, że wszyscy nasi piłkarze – zwłaszcza nasz kapitan – będą postępować zgodnie z zasadami i standardami" - napisano w oświadczeniu klubu.

Reprezentanci Polski reagują na zamieszanie z selekcjonerem. Zdziwieniem

Aubameyang z problemami na każdym froncie. "Gabon nie poinformował, dlaczego odesłali go z powrotem"

Odkąd odsunięto Aubameyanga od składu, napastnik opuścił siedem meczów w Premier League. Sytuację tą chce wykorzystać saudyjski Al-Nassr. Według BBC klub miał już złożyć Arsenalowi ofertę wypożyczenia 32-latka z opcją wykupu. Dodatkowym problemem jest stan zdrowia piłkarza.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Władze Arsenalu nie odpowiedziały na ofertę Al-Nassr, ponieważ Aubameyang przechodzi obecnie badania. - Musimy go przetestować, ponieważ Gabon nie poinformował nas, dlaczego odesłali go z powrotem. Naszym obowiązkiem jest upewnienie się, że nie ma więcej problemów i że zawodnik jest bezpieczny. Miejmy nadzieję, że tak jest w tym przypadku. On nigdy nie miał żadnych urazów - skomentował Mikel Arteta.

Polski skoczek oskarża Horngachera: Sabotaż. Celowo wszystko zniszczył

Pierwsze badania po powrocie z Afryki wykazały "zmiany w sercu" spowodowane chorobą COVID-19, którą przechodził Aubameyang. Historia odesłania 32-latka z Pucharu Narodów Afryki do Londynu ma również drugą wersję, nieoficjalną. Francuski dziennikarz twierdzi, że to wina imprezy, w której oprócz Aubameyanga wziął udział Mario Lemina. Obaj piłkarze zaprzeczyli spekulacjom, nazywając je kłamstwami. Obecnie czekamy na oficjalną decyzję londyńczyków. Aubameyang ma jeszcze ważny kontrakt z Arsenalem do końca czerwca 2023 roku.