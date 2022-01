Cristiano Ronaldo usiadł i nie wierzył. A trener Manchesteru wysłał do niego wiadomość

Manchester United grał w ostatniej kolejce Premier League na wyjeździe z Brentford. Pierwsza połowa zakończyła się remisem, ale już kilka minut po rozpoczęciu drugiej części Manchesterowi udało się wyjść na prowadzenie. Pierwszego gola strzelił Fred. Druga bramka padła w 62. minucie po strzale Masona Greenwooda.

Dziesięć minut po drugim trafieniu Ralf Rangnick zdecydował się na zmiany. Jednym z zawodników, którzy wtedy zeszli z boiska był Cristiano Ronaldo. Decyzja ta ewidentnie rozwścieczyła Portugalczyka, który siedząc na schodach przy ławce rezerwowy,ch mówił i ekspresyjnie gestykulował w stronę trenera, jakby starał się zapytać "dlaczego to ja zostałem zmieniony?" i kiwał z niezadowoleniem głową, nie dowierzając w tę decyzję. Kilka minut później Rangnick podszedł do 36-latka, zapewne po to, aby wyjaśnić mu powód zmiany.

Cristiano Ronaldo wściekły na trenera. Rangnick zajmuje stanowisko:

Reakcja Ronaldo zainteresowała media. Dziennikarze postanowili zapytać Ralfa Ranfnicka, co sądzi o tej sytuacji? - To normalne. Napastnik chce strzelać, ale Ronaldo dopiero co wyleczył delikatny uraz, a musiałem pamiętać, że przed nami kolejne, bardzo ważne spotkanie - tłumaczył w BT Sport. Kolejnym rywalem Manchesteru będzie West Ham United.

Zmiana Ronaldo miała także podłoże taktyczne. - Do tego po tym, co się wydarzyło na Villa Park [Manchester United mimo dwubramkowej przewagi zremisował z Aston Villą 2:2 - przyp. red.], musieliśmy tym razem bronić prowadzenia. Dlatego ważnym było, abyśmy zaczęli grać piątką z tyłu, a gdy wpuściliśmy gola, nie mogliśmy sobie pozwolić na kolejną stratę - dodał Rangnick. Manchester United wygrał ostatecznie 3:1. W 77. minucie bramkę zdobył Marcus Rashford, honorowe trafienie dla Brentford padło w 85. minucie.

Cristiano Ronaldo opublikował w mediach społecznościowych post pomeczowy, w którym podkreślił wartość zdobytych trzech punktów. Ralf Rangnick natomiast opublikował bezpośrednią wiadomość do swojego piłkarza: "Cristiano, masz 36 lat i jesteś w świetnej dyspozycji, ale gdy zostaniesz trenerem, spojrzysz na to oczami trenera. Moją pracą jest podejmowanie decyzji najlepszych dla zespołu i dla całego klubu. Mam nadzieję, że widzisz to w ten sam sposób".

Manchester United zajmuje obecnie 7. miejsce w Premier League i ma tyle samo punktów, co szósty Arsenal. Do lidera - Manchesteru City - traci aż 21 punktów. Wciąż pozostaje jednak walka o europejskie puchary, do których awansuje sześć najlepszych zespołów w lidze.