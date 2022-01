Real Madryt przyjął ofertę od miliarderów za Hazarda. Ale pojawił się problem

100 milionów funtów - tyle w 2019 roku Real Madryt zapłacił za Edena Hazarda. Chociaż kontrakt Belga z klubem ze Stamford Bridge obowiązywał jeszcze tylko przez rok, to Hiszpanie byli bardzo zdeterminowani, by sprowadzić do siebie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie w tamtym czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden piłkarz panicznie boi się powrotu Nawałki. "Nie było zmiłuj" [Sport.pl LIVE #5]

Transfer Hazarda na Santiago Bernabeu okazał się jednak wielką pomyłką. Belg w Madrycie nie tylko nie błyszczy jak w poprzednim klubie, ale przede wszystkim ma też problemy z regularną grą. Hazard miał sporą nadwagę, która miała być przyczyną jego częstych kontuzji. To przez nie zawodnik do tej pory rozegrał w Realu raptem 59 meczów, w których strzelił tylko pięć goli.

Norwescy skoczkowie zakażeni. Trener ogłosił skład na igrzyska olimpijskie

W poniedziałek belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri poinformował, że Hazard poprosił Real o transfer w letnim okienku transferowym. Zawodnik ma być sfrustrowany swoją sytuacją i ma nadzieję, że w nowym klubie zła karta się odmieni. Wygląda jednak na to, że Belg nie jest zdesperowany, by opuszczać Hiszpanię.

Hazard odrzucił ofertę Newcastle United

Dziennik "Daily Mail" poinformował, że Real jest gotów sprzedać Hazarda jeszcze tej zimy. Według informacji dziennika klub przyjął ofertę za piłkarza, jaką złożyło Newcastle United. Real miał zarobić na transferze 40 milionów funtów, jednak na przenosiny nie zgodził się sam Hazard.

Główną przyczyną takiej decyzji Belga były ambicje angielskiego klubu. Hazard chce grać w Lidze Mistrzów, a Newcastle, choć ma poważne zamiary, to na razie musi martwić się o utrzymanie w Premier League. Przypomnijmy, że od niedawna właścicielem klubu jest Public Investment Fund ściśle związany z saudyjską rodziną królewską.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po 20 kolejkach Premier League Newcastle United zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 12 punktów. Zespół Eddiego Howe'a traci dwa punkty do zajmującego bezpieczną pozycję Watfordu, który rozegrał jednak o jeden mecz mniej.

Media: Zwrot ws. Emrelego. Jest oferta za piłkarza Legii. "Brzmi racjonalnie"

W celu poprawienia sytuacji klub już zimą ruszył po solidne wzmocnienia. W styczniu do Newcastle United trafili prawy obrońca Kieran Trippier z Atletico Madryt oraz napastnik Chris Wood z Burnley, którzy łącznie kosztowali ponad 30 milionów funtów.

Ewentualny transfer do Newcastle United byłby dla Hazarda powrotem na Wyspy. W latach 2012-2019 Belg był piłkarzem Chelsea.