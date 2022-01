Kosmiczny debiut Coutinho z Manchesterem United. Wystarczyły 22 minuty

Wypychany z Barcelony Philippe Coutinho trafił w ubiegłym tygodniu na półroczne wypożyczenie do Aston Villi. Brazylijczyk miał okazję zadebiutować w meczu sobotnim meczu z Manchesterem United.

Wymarzony debiut Coutinho. W 22 minuty odmienił losy spotkania

Przez długi czas wydawało się, że zdziesiątkowany Manchester United odniesie pewne zwycięstwo, bo zespół Ralfa Rangnicka prowadził 2:0 po trafieniach Bruno Fernandesa. Wszystko odmieniło się w 68. minucie spotkania, kiedy to na murawie pojawił się Coutinho, który rozruszał grę Aston Villi. Najpierw Brazylijczyk był o włos od zaliczenia asysty przy trafieniu Jacoba Ramseya w 77. minucie. Pięć minut później młody Anglik odpłacił się byłemu piłkarzowi Liverpoolu i wyłożył mu piłkę tuż przed bramką De Gei. Coutinho pokonał bramkarza Manchesteru United mocnym strzałem mocnym strzałem, czym dał remis 2:2.

Fenomenalny debiut piłkarza to spore zaskoczenie, bo wydawało się, że po fatalnej rundzie w Barcelonie będzie potrzebował czasu, aby wpasować się w zespół Stevena Gerrarda. Samo przejście do Aston Villi uznawana za zaskakujący ruch. Z drugiej strony to właśnie na boiskach Premier League, jeszcze w czasach gry w Liverpoolu (2013-2018), prezentował się najlepiej. A odejście z Anglii do Barcelony za 135 milionów euro rozpoczęło jego zjazd.

Manchester United zajmuje siódme miejsce w tabeli z 32 punktami na koncie po 20 meczach (pięć straty do czwartego West Hamu), natomiast Aston Villa jest 13. z dorobkiem 23 punktów po 20 spotkaniach. 90. minut w tym spotkaniu rozegrał reprezentant Polski Matty Cash.