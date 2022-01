"To kpina! Rujnują naszą piłkę". A Mateusz Klich szydzi po meczu

Dlaczego Mateusz Klich i kibice Leeds United krytykują sędziów? Chodzi o sytuację z meczu, który odbył się 9 stycznia 2022 roku. West Ham United na własnym stadionie mierzy się z Leeds United. Waga spotkania? Awans do 1/16 finału FA Cup. W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka dla gospodarzy, a jej zdobywcą był Manuel Lanzini, drugiego gola na kilkanaście sekund przed końcem meczu strzelił Jarrod Bowen. Wokół pierwszego trafienia krąży jednak wiele kontrowersji.

Mateusz Klich krytykuje sędziów. "To rujnuje naszą piłkę"

Zaczęło się od Nikoli Vlasicia, który otrzymał podanie na 16. metrze. Mając za sobą obrońcę zbiegł wzdłuż linii pola karnego i zbiegł w stronę bramki. Wtedy zza pleców obrońców wybiegało dwóch piłkarzy West Hamu United: Manuel Antonio i Jarrod Bowen. Vlasic nie był w stanie wykończyć akcji strzałem, bo skutecznie utrudnił mu to jeden z obrońców Leeds United. Wtem do akcji wkroczył Bowen, który na wykroku próbował uniemożliwić Illanowi Meslierowi (bramkarz) złapanie piłki. Finalnie piłka poodbijała się tak, że w polu karnym trafiła na Lanziniego, a ten celnie uderzył na bramkę.

Dlaczego pojawia się oburzenie? Bo jak się okazuje na późniejszych zdjęciach: Antonio i Bowen w momencie oddania strzału przez Vlasicia byli na pozycji spalonej. O ile Antonio nie miał później realnego wkładu w akcję, o tyle Bowen ewidentnie próbował przeszkodzić Meslierowi. Na to właśnie uwagę zwrócił Mateusz Klich, pomocnik Leeds United, podkreślając na opublikowanym przez niego zdjęciu linię spalonego.

Zdjęcie Mateusza Klicha nawiązujące do braku reakcji ze strony sędziów w meczu z West Hamem United. Źródło https://www.instagram.com/cli5hy https://www.instagram.com/cli5hy/

"Poziom angielskich sędziów to kpina. Jak Premier League może być najlepszą ligą na świecie z najgorszym standardem sędziów? To rujnuje naszą piłkę" - komentuje sprawę portal MOT Leeds United. "Najgorsze jest to, że to nawet nie są centymetry" - dodali. Czy sędzia główny mógł skonsultować się w tej sytuacji z wozem VAR? Mógł, ale czy to zrobił? Nie wiadomo.

- To decyzja sędziów i wolę ją zaakceptować. Nie dlatego, że nie mam własnego zdania, ale to współpraca, którą my menedżerowie powinniśmy podjąć, nawet jeśli ich decyzje nam szkodzą - powiedział po meczu trener Leeds, Marcelo Bielsa. Mark Halsey, były sędzia Premier League odniósł się do sprawy pisząc, że w tej sytuacji spalony był oczywisty.