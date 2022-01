Kibice Brighton zachwycają się Moderem. Ułożyli o nim specjalną przyśpiewkę

Jakub Moder trafił do Brighton & Hove Albion w styczniu 2020 roku z Lecha Poznań. Przy okazji tego transferu został pobity rekord polskiej ekstraklasy, ponieważ Anglicy zapłacili za utalentowanego pomocnika około 11 milionów euro. W sumie Polak rozegrał jak do tej pory w nowym klubie 34 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty. Również w 2020 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, w której zaliczył już 17 występów.

Kibice Brighton ułożyli specjalną przyśpiewką o Moderze

Kibice Brighton zachwycają się polskim piłkarzem i ułożyli przyśpiewkę na jego cześć. - Tony Bloom went to Europe in a brand new Skoda, brought us back a magic man Jakub Jakub Moder, co znaczy w języku polskim: Tony Bloom pojechał do Europy w nowej Skodzie i przywiózł nam magicznego Jakuba Modera. Nagrania kibiców śpiewających tę przyśpiewkę znalazły się w mediach społecznościowych.

Brighton nieźle radzi sobie w obecnym sezonie Premier League. Po 21 kolejkach klub Jakuba Modera zajmuje 9. miejsce w tabeli, mając zaległe dwa spotkania. Z powodu pandemii koronawirusa wiele zespołów ma jednak do rozegrania zaległe mecze, m.in. Tottenham, który zajmuje 6. miejsce, ma rozegrane trzy mecze mniej niż liderujący Manchester City.

W najbliższej kolejce Brighton zmierzy się na własnym stadionie z Crystal Palace. To spotkanie odbędzie się w piątek, 14 stycznia. Pierwszy gwizdek sędziego jest zaplanowany na 21:00.