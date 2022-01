Media: Salah "ofiarą złego czasu". Musi pożegnać się z marzeniami, że dorówna Cristiano Ronaldo

Liverpool ma jeszcze trochę czasu. Jednak w przypadku kontraktów piłkarzy o takiej klasie warto zabezpieczyć się wcześniej i negocjować warunki przedłużenia umowy, zanim piłkarz wejdzie w okres, w którym inne zespoły będą mogły go pozyskać za darmo. W przypadku Mohameda Salaha może być znacznie trudniej, szczególnie gdy spojrzy się na wymagania piłkarza.

Mohamed Salah oczekuje zarobków na poziomie Cristiano Ronaldo. Część brytyjskich źródeł informuje, że Cristiano Ronaldo - który jest obecnie najlepiej opłacanym piłkarzem w lidze angielskiej - inkasuje 480 tys. funtów tygodniowo. Portal statystyczny Sportrac pisze z kolei, że Portugalczyk rocznie otrzymuje od Manchesteru United 26,520 mln funtów. W przeliczeniu na tygodnie daje równo 510 tys. funtów.

"The Telegraph": Liverpool nie jest gotowy na żądania Salaha

Jak jednak donosi "The Telegraph", Liverpool nie jest gotów na spełnienie żądań Salaha. - Klub nie kwestionuje publicznie opinii piłkarza, że jego wymagania finansowe są odpowiednie. Pewne jest to, że Liverpool nie jest gotowy na ich spełnienie - donoszą brytyjscy dziennikarze. - Salah nie ma realnej alternatywy, by podbijać stawkę. W Europie nie znajdzie nikogo, kto mógłby wywrzeć presję, której potrzebuje Salah, by wymusić decyzję na władzach Liverpoolu. Brakuje mu sposobów na przekonanie władz klubu, by spełnili jego oczekiwania finansowe - dodają.

Co więcej, Sam Wallace z "The Telegraph" nazwał Salaha "ofiarą złego czasu". W czasach pandemii i ogromnych kłopotów finansowych Barcelony bardzo trudno będzie mu znaleźć klub chętny do sprostania tak gigantycznym wymaganiom Egipcjanina. Nie pomogą w tym nawet tak doskonałe statystyki, jak Salaha w tym sezonie. Zagrał łącznie w 26 meczach, w których strzelił aż 23 bramki, notując także 9 asyst.