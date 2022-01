Kolejny transfer miliarderów z Newcastle. Trzeci w historii po Batistucie i Ronaldo

Brytyjskie media pisały o tym transferze od kilku dni, ale wreszcie doczekano się oficjalnego potwierdzenia. Prezesi Newcastle United zapłacili za transfer zawodnika 30 milinów euro. W dotychczasowych 153 występach na boiskach Premier League, zdobył 50 goli i miał siedem asyst.

Wood koło gwiazd - Batistuty i Cristiano Ronaldo

30-letni Nowozelandczyk jest trzecim najdroższym napastnikiem w historii futbolu w swojej grupie wiekowej! Drożsi od niego byli tylko słynny argentyński napastnik, dwukrotny król strzelców Copa America - Gabriel Batistuta i Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

- To dla mnie bardzo ekscytująca okazja i jestem zachwycony, że zostałem zawodnikiem Newcastle United. Grałem kilka razy na St. James' Park i to jest niesamowite miejsce. Możliwość reprezentowania tego klubu z tymi niesamowitymi kibicami jest czymś wyjątkowym. Klub i menedżer byli super podczas transferu i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy wyjdę na boisko i odwdzięczę się im za wiarę, jaką we mnie pokładają. Zwłaszcza że przed nami ważna część sezonu - powiedział Chris Wood dla oficjalnej strony klubowej.

- Chris jest bardzo dużym zagrożeniem w ataku, ma dobre warunki fizyczne i charakter, które bardzo lubię, i ma ogromne doświadczenie w Premier League. Będzie dla nas świetny - powiedział Eddie Howe, trener Newcastle.

Wood jest drugim zimowym transferem. Wcześniej do klubu dołączył Kieran Trippier, prawy obrońca Atletico Madryt.

Chris Wood podpisał 2,5-letni kontrakt i będzie gotowy do gry już na sobotnie starcie w Premier League. Newcastle zmierzy się u siebie z Watfordem. Początek meczu o godz. 16.

Newcastle walczy o utrzymanie w Premier League. Po 19. kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w lidze. Do zajmującego, bezpieczne 17. miejsce Watfordu traci dwa punkty, ale też ma jeden mecz rozegrany więcej.