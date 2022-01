"Nie o siódme miejsce". Cristiano Ronaldo wprost o współpracy z Ralfem Rangnickiem

Ralf Rangnick pracuje w Manchesterze United od 3 grudnia 2021 roku, kiedy to zastąpił zwolnionego Ole Gunnara Solskjaera. Jak dotąd Czerwone Diabły przegrały jeden mecz pod wodzą nowego szkoleniowca - konkretniej 0:1 z Wolverhampton Wanderers. Po przyjściu Ralfa Rangnicka drużyna stara się kłaść nacisk na wysoki pressing, w wyniku czego styl gry ulega zmianie, a to nie wpływa najlepiej na Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo wprost o słabszej dyspozycji Manchesteru United. "Brak właściwej mentalności"

Cristiano Ronaldo rozmawiał ze Sky Sports przed powrotem do gry w Premier League. Portugalczyk przyznał, że nie jest zadowolony z obecnej formy Manchester United. "Niemożliwe, żeby zmniejszyć stratę do czołówki bez właściwej mentalności. Jesteśmy w stanie coś zmienić, wiem nawet jak. Nie przyszedłem tu, żeby rywalizować o piąte, szóste lub siódme miejsce. Chcę zwyciężać i konkurować o najwyższe cele. Przed nami długa droga do poprawy, ale możemy osiągnąć wielkie rzeczy" - powiedział.

Ronaldo odniósł się też do współpracy z Ralfem Rangnickiem i plotek, że nie odnajduje się w systemie niemieckiego szkoleniowca oraz rozważa odejście z klubu. "Ralf przybył pięć tygodni do klubu i już zmienił wiele rzeczy, ale potrzebuje czasu, żeby przedstawić swoje pomysły drużynie. Wierzę, że wykona dobrą robotę, ale to wymaga czasu. Może nie gramy najlepszego futbolu, ale przed nami wiele meczów, żeby zaliczyć konkretny postęp" - dodaje Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo zdobył 14 bramek w 22 meczach, a aż 12 z nich zanotował w meczach Czerwonych Diabłów pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera. Jak napastnik po czasie ocenia rozstanie z norweskim szkoleniowcem? "To zawsze smutne i trudne, bo Ole grał ze mną wcześniej, a teraz był trenerem. Kiedy sprawy nie idą tak, jak chce tego klub, to on musi coś zmienić. Musimy zrozumieć tę decyzję władz, nie było łatwo" - skwitował Ronaldo.