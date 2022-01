Czekali na to aż 126 lat! Niesamowity rekord w Anglii. "Idealna noc"

Fulham w tym sezonie gra w Championship, czyli bezpośrednimi zapleczu Premier League. Zespół ten nie miał ostatnio dobrej passy. W pięciu spotkaniach ligowych aż cztery razy zremisował i raz przegrał i spadł z pozycji lidera rozgrywek.

Fulham przeszedł do historii

W 25. kolejce piłkarze Fulham zmierzyli się na wyjeździe z 21. drużyną tabeli - Reading i przełamali się w imponującym stylu. Wygrali aż 7:0 (2:0). Po dwa gole zdobyli serbski napastnik Aleksandar Mitrović (45. i 89.) i Harry Wilson (13., 60.), a po jednym: Kenny Tete (68.), Neeskens Kebano (70.) oraz Abdul-Nasir Adarabioyo (75.).

- To był nasz imponujący występ, praktycznie idealna noc. Zdobyliśmy kilka pięknych goli, a wielu zawodników zagrało wspaniale. To będzie jednak wyjątkowy sezon tylko wtedy, gdy zakończymy go awansem do Premier League - powiedział po meczu Marco Silva, trener zwycięzców.

Fulham po raz drugi w tym sezonie wygrał różnicą aż siedmiu goli w meczu wyjazdowym. Na początku listopada ubiegłego roku aż 7:0 pokonał również Blackburn. Wtedy do przerwy też prowadził 2:0.

Zawodnicy Fulham zostali pierwszą drużyną od sezonu 1895/1896, która w meczu ligowym w Anglii dwa razy w sezonie wygrała różnicą siedmiu bramek. Identycznym wyczynem popisał się wtedy Liverpool.

Fulham po 25. kolejkach jest wiceliderem Championship. Ma punkt straty do prowadzącego Bournemouth, ale też jeden mecz rozegrany mniej. Do Premier League awansują dwa najlepsze zespoły, a cztery kolejne grają baraże.