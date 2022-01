Jan Bednarek znowu strzela w Premier League! Kapitalna forma Polaka [WIDEO]

Ostatniego meczu w barwach Southampton Jan Bednarek z pewnością nie wspominał najlepiej. Mimo że zespół Polaka pokonał po dogrywce Swansea 3:2 i awansował do 4. rundy Pucharu Anglii, to środkowy obrońca w dodatkowym czasie gry strzelił gola samobójczego.

Chociaż Bednarek plamę zmazał jeszcze w meczu ze Swansea, bo to od jego przechwytu zaczęła się decydująca akcja Southampton, to we wtorek Polak przypomniał, że jest też bardzo groźny pod bramką rywala.

Kolejny gol Bednarka w Premier League

Już w 5. minucie ligowego meczu z Brentford reprezentant Polski zdobył bramkę na 1:0. Bednarek był najszybszy i najsprytniejszy w polu karnym gości po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w wykonaniu Jamesa Warda-Prowesa.

Dla Bednarka to trzecia bramka w tym sezonie w 18. występie. Polak strzelił też trzeciego gola w ciągu ostatnich pięciu występów w lidze! 1 grudnia Bednarek zdobył bramkę w meczu z Leicester City (2:2), a 26 grudnia pokonał Łukasza Fabiańskiego w meczu z West Hamem United (3:2).

Southampton prowadzeniem w meczu z Brentford cieszyło się jednak tylko 18 minut. W 23. minucie, po podaniu Bryana Mbeumo, gola na 1:1 strzelił Vitaly Janelt.

Mecz Southampton - Brentford zaczął się o godz. 20:45. O wyniku końcowym poinformujemy po zakończeniu spotkania.