Alarm w Manchesterze United ws. Cristiano Ronaldo. "Kryzysowe rozmowy"

Manchester United w dalszym ciągu nie może sobie poradzić z ogromnym kryzysem. Pomimo spektakularnych transferów dokonanych przed sezonem drużyna zawodzi na całej linii i obecnie zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli Premier League. Nie pomógł więc wielki powrót Cristiano Ronaldo, ani nawet wymiana Ole Gunnara Solskjaera na Ralfa Rangnicka.

Angielskie media: Ronaldo może odejść z Manchesteru

To według angielskich mediów miało spowodować, że Ronaldo zaczął poważnie zastanawiać się nad swoją przyszłością. Niewykluczone jest nawet odejście Portugalczyka z Manchesteru United. "The Sun" pisze o "kryzysowych rozmowach", które Ronaldo ma aktualnie prowadzić ze swoim agentem Jorge Mendesem.

- Cristiano jest bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się w United. Zespół jest mocno krytykowany, a on wie, że jest uważany za jednego z liderów. Problemów jest sporo, a Cristiano czuje presję i jest bardzo zestresowany tą sytuacją. Desperacko chce, aby jego powrót do United zakończył się sukcesem, ale zaczyna zdawać sobie sprawę, że zdobywanie trofeów przy obecnym składzie może być bardzo trudne – mówi w rozmowie z "The Sun" informator będący blisko piłkarza.

- Jorge przyjechał do niego i spędzili czas rozmawiając o tym, jak się sprawy mają, jakie są ich zdaniem problemy, jak można je rozwiązać i co można zrobić. Nic nie jest wykluczone – dodał.

Wcześniej informacje o tym, że Ronaldo jest niezadowolony w Manchesterze podawał "Daily Mail". Portugalczyk miał nawet postawić warunek, że włodarze klubu mają znaleźć nowego, stałego trenera. Ralf Rangnick ma mieć bowiem kiepskie relacje z wieloma zawodnikami. Wszystko jednak wskazuje, że tak się rzeczywiście stanie, ponieważ taki plan był od początku. Rangnick miał poprowadzić drużynę do końca sezonu, a następnie zostać doradcą zarządu. Wśród kandydatów na jego następców natomiast najczęściej wymieniane są takie nazwiska jak Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers, czy Erik ten Hag.

