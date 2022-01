Oficjalnie. Pierwszy wielki transfer Newcastle. Za 15 milionów euro

Od kilku miesięcy reprezentant Anglii wielokrotnie był łączony z powrotem do Anglii. Choć w kontekście jego ewentualnej ponownej gry w Premier League mówiono o kilku klubach, dopiero na początku stycznia pojawiła się oferta, która spełniła jego oczekiwania oraz żądania mistrza Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto nowym trenerem reprezentacji Polski? Cezary Kulesza gościem Sport.pl LIVE

Oficjalnie: Krzysztof Piątek w Fiorentinie! Wróci do gry ze starym numerem

Kieran Trippier pierwszym zimowym nabytkiem "Srok"

Kieran Trippier stał się tym samym pierwszym transferem podczas rządów w klubie Saudyjskiego Funduszu Inwestycyjnego. 31-latek pomyślnie przeszedł wszystkie testy medyczne, po czym złożył podpis pod kontraktem ze "Srokami", którego ważność wygaśnie 30 czerwca 2024 roku.

Atletico Madryt straciło na sprzedaży angielskiego bocznego obrońcy. W lipcu 2019 roku kupowało go za 22 miliony euro, a teraz zgodziło się na sprzedaż za kwotę 12 milionów funtów, czyli 14,3 miliona euro. Dodatkowo w transakcję włączone zostały różne bonusy, które zostaną wypłacone w przypadku spełnienia przez Trippiera określonych wymogów.

Pierwsza wypowiedź Trippiera po transferze

- Cieszę się, że dołączyłem do tak fantastycznego klubu. Naprawdę podobał mi się czas spędzony w Madrycie, ale kiedy uświadomiłem sobie jak duże jest zainteresowanie ze strony Newcastle United i to, że wcześniej pracowałem z Eddiem Howe'em, to wiedziałem, że to jest miejsce, w którym chcę być - mówił podczas prezentacji Trippier.

Sa Pinto znalazł nową pracę. Będzie walczył o utrzymanie

W trakcie półtorarocznego pobytu w Atletico Madryt 31-latek rozegrał 86 spotkań, w których zanotował 11 asyst. Do klubu ze stolicy Hiszpanii trafiał z Tottenhamu, w którego barwach występował przez cztery sezony. Wcześniej przez trzy lata reprezentował barwy Burnley.