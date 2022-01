Stało się! Philippe Coutinho oficjalnie ma nowy klub. Zaskakujący ruch

Niewypał. Tak najlepiej opisać przygodę Philippe'a Coutinho z Barceloną. Brazylijczyk przeprowadził się do Katalonii w styczniu 2018 roku i oczekiwania wobec jego transferu były ogromne. Tym bardziej że Liverpool zarobił na nim aż 135 milionów euro. Problem w tym, że ofensywny pomocnik był albo bez formy, albo nękały go kontuzje. Do tej pory - w koszulce Barcy - rozegrał 106 spotkań. Zdobył 25 bramek oraz zanotował 14 asyst. Kontrakt Coutinho z Barceloną jest ważny do końca czerwca 2023 roku. Ale jednak już wcześniej opuści Camp Nou.

Jeszcze kilka dni temu plotkowano, że Coutinho trafi do Flamengo, gdzie trenerem został Paulo Sousa. Temat już jest nieaktualny, bo pomocnik został wypożyczony do Aston Villi, gdzie spędzi resztę obecnego sezonu. "Umowa, która jest uzależniona od tego, czy zawodnik przejdzie badania lekarskie i otrzyma pozwolenie na pracę, zawiera również opcję kupna, a Philippe uda się do Birmingham w ciągu najbliższych 48 godzin" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

To jeszcze nieoficjalne, ale kluby najprawdopodobniej podzielą się jego pensją. Trzy miliony euro oszczędności na pensji Coutinho może znacznie przybliżyć Barcelonę do zarejestrowania Ferrana Torresa w rozgrywkach Primera Division, którego Katalończycy kupili w styczniu z Manchesteru City. Poza tym klub ze stolicy Katalonii liczy na odejście Samuela Umtitiego oraz powodzenie w negocjacjach kontraktowych z Ousmanem Dembele.

Coutinho wraca do Premier League, gdzie wcześniej reprezentował barwy Liverpoolu. W karierze grał również m.in. Bayernu, Interu Mediolan, czy Espanyolu.