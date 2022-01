Ronaldo ma dość i może odejść z Manchesteru. Stawia jeden warunek

Manchester United w dalszym ciągu nie może sobie poradzić z ogromnym kryzysem. Pomimo spektakularnych transferów dokonanych przed sezonem drużyna zawodzi na całej linii i obecnie zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli Premier League. Nie pomógł więc wielki powrót Cristiano Ronaldo, ani nawet wymiana Ole Gunnara Solskjaera na Ralfa Rangnicka.

Ronaldo stawia warunki. Fatalna atmosfera na Old Trafford

Od przyjścia na Old Trafford nowego trenera minął już miesiąc i trzeba przyznać, że jego wyniki jak do tej pory nie były złe. Niemiec poprowadził już swoją drużynę w sześciu spotkaniach, z których trzy wygrał, dwa zremisował i jedno przegrał. Nie widać jednak przede wszystkim żadnej poprawy w grze, a ostatni mecz ligowy z Wolverhampton był przykładem całkowitej stagnacji w zespole.

W dodatku od kilku dni pojawiają się doniesienia o niezbyt dobrych relacjach Rangnicka z zawodnikami. Media opublikowały listy nawet kilkunastu zawodników Manchesteru United, którzy zamierzają z tego powodu odejść z klubu. Okazuje się także, że podobne odczucia ma Cristiano Ronaldo. Według najnowszych doniesień dziennika "Daily Star" Portugalczyk ma już dość wszystkiego, co dzieje się w klubie i poważnie rozważa odejście, ponieważ w dalszym ciągu zależy mu na trofeach.

Dziennikarze zwracają uwagę, że Ronaldo nie jest przekonany do Ralfa Rangnicka i postawił jeden warunek, który musi zostać spełniony, aby został na Old Trafford. Zgodnie z jego życzeniem klub musi znaleźć nowego, stałego menedżera. Wszystko jednak wskazuje, że tak się rzeczywiście stanie, ponieważ taki plan był od początku. Rangnick miał poprowadzić drużynę do końca sezonu, a następnie zostać doradcą zarządu. Wśród kandydatów na jego następców natomiast najczęściej wymieniane są takie nazwiska jak Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers, czy Erik ten Hag.