Trener Brighton komentuje transfer Kacpra Kozłowskiego. To ważne słowa dla Polaka

Transfer Kacpra Kozłowskiego stał się faktem. Utalentowany pomocnik opuścił szeregi Pogoni Szczecin i dołączył do Brighton za około osiem milionów funtów, ale kwota transferu ma być jeszcze wyższa po wypełnieniu bonusów, co sugerują słowa prezesa Jarosława Mroczka. "Po transferze Kacpra Kozłowskiego to Pogoń Szczecin otwiera listę polskich klubów, które wytransferowały zawodnika za najwyższą kwotę" - powiedział. Kozłowski spędzi drugą część sezonu na wypożyczeniu u lidera ligi belgijskiej, czyli Royale Union Saint-Gilloise.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Trener Brighton zadowolony z transferu Kacpra Kozłowskiego. "Pasuje do nas"

Brighton oraz Pogoń Szczecin poinformowały o transferze Kacpra Kozłowskiego w środę 5 stycznia o godzinie 10:00. Trener Graham Potter, cytowany przez oficjalną stronę Mew nie ukrywał zadowolenia z finalizacji transferu Kozłowskiego. "Styl gry Kacpra pasuje do nas i naszego zespołu. Od mojego przyjścia dobrze radziliśmy sobie z transferami perspektywicznych zawodników i Kacper jest jednym z nich. Wypożyczenie jest dla niego ważne, by kontynuować rozwój i grać regularnie. Będziemy go obserwować, bo jest bardzo utalentowanym piłkarzem i nie mogę doczekać się wspólnej pracy w przyszłości" - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wcześniej trener Brighton nie ukrywał, że klub jest zainteresowany pozyskaniem byłego piłkarza Bałtyku Koszalin. "To typ piłkarza, którym bylibyśmy zainteresowani. Zawsze szukamy piłkarzy, którzy mogą nam pomóc teraz i w przyszłości" - mówił szkoleniowiec. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z transferu Kacpra, który na tak wczesnym etapie kariery dokonał ogromnego postępu. Nasz zespół będzie monitorował postępy Kacpra na wypożyczeniu w Unionie" - przekazał Dan Ashworth, dyrektor techniczny Brighton.

Henry Tomlinson, dziennikarz lokalnej gazety "Brighton Argus" przyznał w rozmowie z Konradem Ferszterem na łamach Sport.pl, że kibice są zadowoleni z transferu Kacpra Kozłowskiego. "Oni naprawdę są podekscytowani tym transferem. Wszyscy zdają sobie sprawę ze skali talentu zawodnika. Widziałem wpisy kibiców, którzy byli rozczarowani natychmiastowym wypożyczeniem Kozłowskiego. Wielu chciałoby oglądać go w klubie już teraz" - mówił dziennikarz.