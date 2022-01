Wielka czystka w Man United? Wielu znanych piłkarzy ma odejść. Media podają nazwiska

"Morale w Manchesterze United są na niskim poziomie. Ralf Rangnick odziedziczył podzieloną szatnię po Ole Gunnarze Solskjaerze, a aż 17 zawodników jest podobno niezadowolonych. W ciągu najbliższych miesięcy wielu piłkarzy ma odejść" - czytamy w "Daily Mail".

REKLAMA

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

Kuriozalny gol w meczu Chelsea z Tottenhamem. "Nieprawdopodobne!" [WIDEO]

Anthony Martial, Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Donny van de Beek, Dean Henderson i Eric Baily - to piłkarze, którzy mogą odejść w najbliższym czasie. Angielski tabloid twierdzi, że Martial może zostać zimą wypożyczony do Sevilli. Pogba i Lingard nie przedłużą swoich kontraktów, które wygasają latem, a Cavani został poinformowany, że nie może odejść w styczniu, ale latem Urugwajczyk będzie wolnym zawodnikiem.

A co z resztą? Donny van de Beek, Dean Henderson i Eric Bailly są niezadowoleni z powodu rzadkiej gry i po sezonie będą szukali nowych opcji. Ale na tych nazwiskach wyliczanka "Daily Mail" się nie kończy.

Stoper Phil Jones jest kuszony przez Burnley, a Nemanja Matić, Fred i Diogo Dalot to piłkarze, którym latem wygasają kontrakty, więc już rozglądają się za nowymi drużynami.

Reakcja z Anglii po transferze Kozłowskiego. Kibice rozczarowani. Już teraz chcą Polaka

Trudna sytuacja Manchesteru United

Ralf Rangnick ma trudne zadanie, bo dopiero kilka tygodni temu przejął Manchester, a dziś musi się mierzyć z wieloma problemami. Sytuacja w lidze też nie jest kolorowa. Po 19 kolejkach "Czerwone Diabły" mają zaledwie 31 punktów i zajmują dopiero siódmą lokatę. Do czwartego miejsca, które gwarantuje grę w Lidze Mistrzów, tracą jednak tylko cztery punkty.

Trzecioligowiec dostanie kilka rocznych budżetów. Nie tylko Pogoń zarobi na transferze Kozłowskiego

Pod koniec lutego United będzie także rywalizowało w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzy się z Atletico Madryt.

Co z Rangnickiem? "On też jest problemem"

Problemem zespołu jest też to, że pod wodzą Rangnicka nie gra on wcale lepiej niż miało to miejsce za kadencji Solskjaera. Chociaż Manchester United przegrał dopiero w poniedziałek (0:1 z Wolverhampton), to już tydzień wcześniej zaprezentował się bardzo słabo w meczu ze znajdującym się w strefie spadkowej Newcastle United (1:1).

Problemem ma być też sam Rangnick. Jak poinformował ESPN, Niemiec jak na razie nie przekonał do siebie drużyny swoim taktycznym pomysłem. Co więcej, Rangnick ma problem z zyskaniem szacunku u graczy, bo część z nich traktuje go jako tylko tymczasowe rozwiązanie, które nie będzie miało wielkiego wpływu na przyszłość klubu. W tym samym artykule ESPN czytamy nawet, że jeden z piłkarzy Manchesteru United zaraz po zatrudnieniu Rangnicka miał sprawdzać w internecie, kim w ogóle jest jego nowy trener.

- Nie jest dobrze. Atmosfera jest bardzo zła i wszystko wskazuje na to, że przed drużyną wielkie problemy - powiedziało "The Mirror" źródło będące blisko szatni drużyny.

Kolejny mecz Manchester United rozegra w poniedziałek, kiedy podejmie Aston Villę w Pucharze Anglii. Z tym samym zespołem drużyna Rangnicka zagra też 15 stycznia, gdy wróci do walki w Premier League.