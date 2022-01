Gwiazdor Chelsea idzie na wojnę z trenerem. Wymowny gest

Romelu Lukaku nie znalazł się w kadrze meczowej na niedzielny, hitowy mecz Premier League z Liverpoolem, zremisowany przez "The Blues" 2:2. Trener Chelsea Thomas Tuchel zdecydował się zareagować na ostatni wywiad belgijskiego napastnika, w którym wyznał on, że nie jest zadowolony z aktualnej pozycji w Chelsea. - Bądźmy szczerzy, to mi się nie podoba, bo powoduje zamieszanie, którego nie potrzebujemy. Łatwo jest wyrwać zdania z kontekstu - oczywiście, one mi się nie podobają, to tworzy szum, który nam nie pomaga - mówił kilka dni temu Tuchel.

Kupiony za blisko 100 milionów funtów z Interu Belg nie gra regularnie, a w ostatnich dniach napastnik udzielił kontrowersyjnego wywiadu, w którym zaatakował Thomasa Tuchela. Belg przyznał wprost, że nie jest zadowolony ze swojej pozycji w klubie. Stwierdził także, że nie gra dlatego, bo trener postawił na inny system. W rozmowie padły również wymowne słowa, które zostały odczytane jako chęć powrotu do Interu Mediolan. - W głębi serca wierzę, że wrócę do Interu i to nie na koniec kariery, tylko wtedy, gdy będę na najwyższym poziomie, by wspólnie jeszcze wiele wygrać - zaznaczył napastnik.

Oprócz odsunięcia od kadry na mecz z Liverpoolem, w grę wchodzi także kara finansowa dla Lukaku za udzielenie nieautoryzowanego wywiadu. Dodatkowo na początku tygodnia ma dojść do rozmowy wychowawczej pomiędzy nim a Tuchelem.

Włoskie media: Lukaku znów z Conte? "Sytuacja jest gorąca"

Wymowne gesty Lukaku. Co zadecyduje Tuchel?

Tymczasem Romelu Lukaku nie odpuszcza. Były bramkarz Evertonu i Manchesteru United Tim Howard zdradził treść SMS-a otrzymanego od byłego kolegi z drużyny.

"Nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Sytuacja jest gorąca. W poniedziałek mam kolejne spotkanie. Po nim będę mógł powiedzieć więcej" - napisał Lukaku do Howarda

Ponadto 28-latek zrobił kolejny krok w mediach społecznościowych. Belgijski napastnik zmienił ponownie opis na swoim Facebooku, umieszczając w nim z powrotem nazwę Interu Mediolan, swojego byłego klubu.

Jak poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Chelsea mimo wszystko nie planuje pozbywać się Romelu Lukaku. O jego przyszłości ma zadecydować trener Thomas Tuchel.

W trwającym sezonie Romelu Lukaku zdobył siedem bramek w osiemnastu meczach w barwach Chelsea. Londyńczycy zajmują drugie miejsce w tabeli Premier League ze stratą 10 punktów do prowadzącego Manchesteru City.