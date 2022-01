To koniec?! Legenda Liverpoolu nie ma wątpliwości. "Nie odrobią takiej straty"

W minionej, 20. kolejce Premier League prowadzący w tabeli Manchester City znów powiększył swoją przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Mistrzowie Anglii w dramatycznych okolicznościach pokonali w sobotę Arsenal 2:1. Zespół Pepa Guardioli zwycięstwo na Emirates Stadium wywalczył dopiero w doliczonym czasie gry, gdy do siatki przeciwnika trafił Hiszpan Rodri.

W niedzielnym hicie ligi angielskiej druga Chelsea zremisowała z kolei z trzecim Liverpoolem 2:2. Goście po pół godziny gry prowadzili już 2:0 za sprawą goli Sadio Mane i Mohameda Salaha, ale w samej końcówce pierwszej połowy gospodarze wyprowadzili podwójny cios. Najpierw fenomenalnym uderzeniem z woleja popisał się Mateo Kovacić, a następnie do wyrównania doprowadził Christian Pulisic.

Legenda Liverpoolu nie ma wątpliwości. "Manchester City wygra ligę"

Dzięki tym wynikom Manchester City ma już 10 punktów przewagi nad "The Blues" i aż 11 nad drużyną Juergena Kloppa, choć ta ma jeszcze jedno spotkanie rozegrane mniej. Zdaniem legendy Liverpoolu Jamiego Carraghera City może być już niemal pewne obrony tytułu mistrza Anglii.

- Myślę, że Manchester City wygra Premier League. Nie widzę Liverpoolu i Chelsea odrabiających tak dużą stratę. Gdyby Liverpool dzisiaj wygrał, miałby o dwa punkty więcej i po wygraniu zaległego meczu z Leeds mógłby mieć tylko sześć punktów straty do City - stwierdził Carragher na antenie Sky Sports.

- Ale gdy masz więcej niż trzy mecze straty do Manchesteru City, trudno mi to sobie wyobrazić. City jest fantastyczne, jeśli chodzi o kontrolę meczu. Jest tak samo dobre w defensywie, jak Chelsea, a w ataku, jak Liverpool. To robi wielką różnicę - tłumaczył były reprezentant Anglii.

- Kiedy prowadzisz pewnie 2:0 przeciwko wielkiemu rywalowi i nie wygrywasz, musisz być rozczarowany. Ale Liverpool pewnie koniec końców będzie zadowolony. Widać to było po zmianach. Ale dlatego też Liverpool nie wygra ligi w tym sezonie. Obejmował prowadzenie w tym sezonie aż 17 razy, tak jak Manchester City. Jednak City wygrywało później każdy z tych meczów, a Liverpool tylko 12 z nich. Brakuje im tego, co mieli w swoim mistrzowskim sezonie - kontroli nad meczem - analizował były obrońca "The Reds".

Liverpool w ostatnich meczach wyjazdowych zremisował z Tottenhamem (2:2), przegrał z Leicester (0:1) i teraz ponownie zremisował, tym razem z Chelsea.

- Normalnie taki remis na wyjeździe z Tottenhamem nie byłby złym wynikiem. Ale gdy Manchester City zdobędzie gdzieś 95-100 punktów, nie można sobie pozwalać nawet na remisy z silnymi rywalami - podsumował Carragher.