Postawili pomnik Cristiano Ronaldo i wywołali burzę. Protest z czarnymi flagami

Już od kilku lat jednemu z najlepszych piłkarzy świata - Cristiano Ronaldo zaczęto stawiać pomniki. Tym razem powstał on w Indiach w stanie Goa. Dlaczego? Według tamtejszych urzędników lokalna społeczność kocha piłkę nożną, a Cristiano Ronaldo będzie najlepszą inspiracją dla młodych ludzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Oficjalnie. Jagiellonia ma nowego trenera

Wielu przeciwników pomnika Cristiano Ronaldo

- Kiedy ludzie mówią o piłce nożnej, mówią o Cristiano Ronaldo. Więc postawiliśmy tutaj ten posąg, aby chłopcy i dziewczęta w bardzo, bardzo młodym wieku mogli czerpać motywację, czuli się zainspirowani, a miłość i pasja do tej gry rosły - powiedział Michael Lobo, minister zgromadzenia ustawodawczego.

Od razu po odsłonięciu pomnika, pojawiło się sporo krytycznych opinii. Niektórzy przypomnieli sobie o historii i uznali, że spiżowy Ronaldo składający się do strzału to "pamiątka" kolonialnej przeszłości tego regionu Indii, którym do 1961 r. zarządzała Portugalia. Na oficjalne odsłonięcie posągu przyszli też przeciwnicy tego pomnika i głośno protestowali. Machali czarnymi flagami. Uważają oni, że posąg piłkarza z Portugalii to "obraza". Tym bardziej że Goa świętowała w tym roku 60-lecie przyłączenia do Indii i "obalenia kolonializmu".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Przeciwnicy pomnika uważają również, że skoro władze chcą stawiać pomniki, to powinny one upamiętnić miejscowych gwiazd futbolu. W reprezentacji Indii nie brakowało bowiem piłkarzy ze stanu Goa.

Jeden z najlepszych obrońców świata zaatakowany we własnym domu. Postawił się "tchórzom"

- Jestem bardzo rozczarowany, że postawili pomnik Cristiano Ronaldo. Musimy nauczyć się być dumni z naszych własnych ikon takich, jak Samir Subash Naik i Bruno Coutinho Martins - cytuje BBC jednego z lokalnych mieszkańców.