John Terry wraca do Chelsea. "Z przyjemnością ogłaszam"

Były kapitan reprezentacji Anglii szukał kolejnego miejsca pracy po tym, jak ostatniego lata zakończył pracę na stanowisku asystenta menedżera Aston Villi. Docelowo John Terry planuje zostać pełnoprawnym trenerem. W zdobyciu niezbędnego doświadczenia z pewnością pomoże mu praca z młodzieżą Chelsea.

John Terry wraca do swojego "domu"

41-latek, który jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii "The Blues" będzie uczestniczyć w dyskusjach trenerskich z piłkarzami, mentorami i coachami, a także będzie odpowiadał za dialog z rodzicami młodzieżowców. Klub ze Stamford Bridge ogłosił, że elastyczna forma współpracy pozwoli 41-latkowi na dalszy rozwój trenerski i utrzymanie innych zobowiązań.

- Cieszymy się, że możemy powitać Johna z powrotem w Cobham w roli, która będzie obejmować coaching i mentoring nowej generacji młodych graczy w naszej Akademii. Oczywiste jest, że doświadczenie Johna w grze, zarówno jako światowej klasy zawodnika, jak i ostatnio jako asystent trenera w Premier League, będzie bezcenne dla wszystkich. Będzie świetnym mentorem dla naszych zawodników i fantastycznym nabytkiem dla naszego sztabu trenerskiego. Nie możemy się doczekać, aż zacznie pracę – powiedział Neil Bath, dyrektor akademii Chelsea.

"Z przyjemnością ogłaszam, że wracam do domu i podjąłem pracę konsultanta w akademii Chelsea FC. Oprócz prowadzenia treningów na boisku będę brał udział w dyskusjach trenerów i mentorów zawodników z akademii" - napisał Anglik na Twitterze.

Terry kolejnym byłym graczem Chelsea, który pracuje w klubie

Jako piłkarz John Terry trafił do Chelsea w wieku 14 lat, po czym przeżył znakomitą karierę piłkarską. Anglik został kapitanem "The Blues" i został jednym z najlepszych obrońców na świecie, zanim w 2017 roku przeniósł się do Aston Villi.

Po rocznym pobycie w Birmingham Terry zakończył karierę, ale pozostał w Aston Villi, stając się asystentem trenera Deana Smitha. Były znakomity obrońca pomógł drużynie w wywalczeniu awansu do Premier League w 2019 roku.

John Terry jest kolejnym byłym piłkarzem Chelsea, który wrócił do klubu w innej roli. Petr Cech, były znakomity bramkarz jest doradcą technicznym klubu, a inne role pełnią między innymi Paulo Ferreira, Ashley Cole, Carlo Cudicini czy Claude Makelele.