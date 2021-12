Kapitalna kolejka w Polaków w Anglii! Bednarek zjadł Kane'a. "Najlepszy"

"Najlepszy obrońca w Southampton. Trzymał krótko Kane'a" - to część argumentów przemawiających za bardzo dobrymi ocenami Jana Bednarka. Southampton grając w dziesiątkę zremisował z Tottenhamem 1:1. Dobre noty w swoim potkaniu zebrał także Łukasz Fabiański. West Ham United wygrał 4:1 z Watfordem. Mniej powodów do zadowolenia ma za to Przemysław Płacheta.

3 Andrew Matthews / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl