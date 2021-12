Premier League zniszczyło sezon Chelsea. Tuchel nie wytrzymał. "Zmuszają nas"

Władze Premier League zgodziły się na przełożenie tylko części meczów Boxing Day, co sprawiło, że kibice jak co roku mogli śledzić swoich ulubieńców w święta Bożego Narodzenia. Niektórzy trenerzy apelowali o odwołanie całej kolejki Premier League, jednak bez skutku. - Nie dyskutowaliśmy o tym ani sekundy. Inne mecze zostają odwołane, nasz nie, więc musimy dać z siebie wszystko, by go wygrać - mówił wtedy Tuchel, teraz ma obiekcje do postępowania władz.

Tuchel grzmi na władze Premier League. "Zmuszają nas do gry. W pewnym etapie intensywność nas dopadnie"

Chelsea zdobyła kolejne trzy punkty w lidze, jednak odbyło się to kosztem Thiago Silvy (kontuzja ścięgna) oraz N'Golo Kante (problemy z kolanem). To rozzłościło Thomasa Tuchela, który podsumował napięty grafik jego zespołu. - Zmuszają nas do gry, co powoduje nowe kontuzje i to się nie kończy. Graliśmy przeciwko zespołowi, który nie ma międzynarodowych meczów. W pewnym etapie intensywność nas dopadnie. A to przez ludzi w biurach, którzy podejmują decyzje - powiedział niemiecki szkoleniowiec.

- Mamy do rozegrania jeszcze dwa mecze pucharowe przeciwko drużynom, których spotkania przełożono. To nie jest właściwa droga - kontynuował Tuchel. Podkreślmy, że przed meczem z Aston Villą w Chelsea koronawirus wykluczył Timo Wernera. Nie zagrali również Kai Havertz czy Ruben Loftus-Cheek.

Co mogłoby rozwiązać problemy? Thomas Tuchel wrócił do tematu pięciu zmian, o co przed kilkoma miesiącami wołał m.in. Juergen Klopp z Liverpoolu. - Jest za mało zmian. Tylko trzy to błąd. Czy to się zmieni? Zero szans. Wszystkie inne ligi mają pięć zmian. Potem my musimy z nimi rywalizować w Lidze Mistrzów. To frustrujące. Europa ma przerwę zimową, ale my gramy i zrzucamy to na barki zawodników. Oni zmuszają nas do gry przez cały czas - grzmiał Tuchel.

- To niesprawiedliwe. Wypełniamy dziury w każdym miejscu. Romelu Lukaku miał bardzo dobry występ. Ale on nie jest na to gotowy, nawet jeśli tego chce. Wszyscy leżeliśmy w łóżkach przez dziesięć dni z grypą. Lukaku był zmiennikiem. Jestem pod wrażeniem chłopaków, ale też bardzo zaniepokojony - zakończył Niemiec.

Przed końcem 2021 roku Chelsea czeka jeszcze jedno spotkanie z Brighton (29 grudnia), a następnie 2 stycznia na Stamford Bridge przyjechać ma Liverpool. Następne mecze zespół Thomasa Tuchela gra co trzy dni: EFL Cup z Tottenhamem, FA Cup z Chesterfield, rewanż z Tottenhamem i zakończenie serii meczem ligowym z Manchesterem City (15 stycznia). Dopiero po tym spotkaniu piłkarze będą mieli tydzień przerwy między kolejnym meczem.